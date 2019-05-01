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15:04 (мск), источник: Esquire

В России отменили повторное выступление Тони Роббинса из-за «резкой критики»

В России отменили повторное выступление известного тренера по личностному росту Тони Роббинса, которое должно было состояться в октябре в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Об этом сообщил Григорий Аветов —ректор бизнес-школы «Синергия», занимавшейся организацией мероприятия. При этом он добавил, что на мероприятие уже продано около десяти тысяч билетов.

Источник: AFP 2019

По словам Аветова, отменить выступление Роббинса решили из-за «резких отзывов», которые вызвало предыдущее выступление бизнес-тренера в Москве. Сам Аветов объясняет такую реакцию разницей в менталитете россиян и американцев, так как в США выступления Роббинса очень популярны, а в России «вызывают недоверие и настороженность».

Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию. «Синергия» не может игнорировать общественное мнение, потому что относится ко всем уважительно.
Григорий Аветов
ректор бизнес-школы "Синергия"
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В комментарии для РБК Аветов также рассказал, что выступление Роббинса перенесут из России в Казахстан. Коуч выступит 2 октября в Алматы.

Напомним, первое выступление Тони Роббинса прошло в «Олимпийском» в Москве в сентябре 2018 года. Билеты на него стоили от 27 тысяч рублей до полумиллиона рублей. Всего мероприятие посетили 26 тысяч человек. Но многие оказались не довольны результатом. Посетившие семинар заявили, что мотивационные советы Роббинса банальны и не стоят таких денег, а кто-то даже сравнивал выступление Роббинса с «лохотроном Кашпировского».

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