15:04 (мск), источник: Esquire
В России отменили повторное выступление Тони Роббинса из-за «резкой критики»
В России отменили повторное выступление известного тренера по личностному росту Тони Роббинса, которое должно было состояться в октябре в
По словам Аветова, отменить выступление Роббинса решили
Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию. «Синергия» не может игнорировать общественное мнение, потому что относится ко всем уважительно.
В комментарии для РБК Аветов также рассказал, что выступление Роббинса перенесут из России в Казахстан. Коуч выступит 2 октября в Алматы.
Напомним, первое выступление Тони Роббинса прошло в «Олимпийском» в Москве в сентябре 2018 года. Билеты на него стоили от 27 тысяч рублей до полумиллиона рублей. Всего мероприятие посетили 26 тысяч человек. Но многие оказались не довольны результатом. Посетившие семинар заявили, что мотивационные советы Роббинса банальны и не стоят таких денег, а