Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«С Донбассом поступим по-новому»: Зеленский произвел фурор
Водитель получил штраф за еду из McDonald's
Максим Виторган уехал с сыном в отпуск
54-летняя Татьяна Лютаева выглядит ровесницей Екатерины Климовой
Где в России дешевле всего отдохнуть у моря
Как в майские праздники без проблем пройти таможнюАктуальные правила провоза и декларации товаров и денег через границу
Максим Виторган уехал с сыном в отпуск
2-летняя дочь Полины Гагариной начала материться
Травля дочери за победу на «Голосе»: Алсу выступила с заявлением
Что произошло на прощании с Элиной Быстрицкой
Умирали мучительно: в РФ нашли остатки Ил-22, разбившегося в 1944
Так и сказал?: Путина удивили слова Зеленского
«Как будто 25 лет»: в сети обсуждают помолодевшего Галкина
Пелагея появилась на публике в кружевном платье «невесты»
На Земле начинается глобальный шторм?
Жуткие фото: как выглядит завод в Волгограде
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Фоторепортажи
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, почему люди по-разному воспринимают запахи

И как от этого зависят предпочтения в еде.

Источник: AP 2019

Недавно пользователи Сети спорили о том, какого цвета платье на фото — черно-синее или бело-золотое. Дебаты еще раз показали, что люди видят, слышат и воспринимают мир по-разному.

Читайте также
В сети разгорелся спор из-за цвета спортивной формы

В новом исследовании, которое провел Центр Монелл в Филадельфии, специалисты показали, от чего зависит разное восприятие людьми одних и тех же ароматов. На это влияют даже небольшие изменения в одном из генов обонятельных рецепторов. Они кодируют информацию о свойствах запаха еще до того, как она достигнет мозга.

Эти вариации в рецепторах влияют на то, как мы выбираем продукты питания, а значит, и на наше здоровье и благополучие, говорит ведущий автор исследования Кейси Триммер.

У людей в носу около 400 типов сенсорных белков, известных как обонятельные рецепторы. Одна молекула запаха может активировать сразу несколько различных рецепторов. В то же время любой из рецепторов может быть активирован несколькими разными молекулами. В процессе, который ученым еще предстоит расшифровать, обонятельная система каким-то образом интерпретирует эти схемы активации рецепторов и так распознает миллионы разных запахов.

В исследовании, которое будет напечатано в Proceedings of the National Academies of Sciences, ученые попросили 332 участников оценить интенсивность и приятность почти 70 запахов. Многие из этих ароматов имели пищевое происхождение.

Читайте также
Оптическая иллюзия с черепами озадачила пользователей Сети

Ученые также получили образцы ДНК участников эксперимента, чтобы выявить различия в генах их обонятельных рецепторов. Используя сложные математические модели, они отслеживали, как влияют различия в каждом гене на восприятие запаха.

Результаты удивили исследователей: отличий всего в одном рецепторе было достаточно, чтобы люди оценивали ароматы по-разному. Прежде всего эти генетические вариации влияли на то, насколько интенсивным кажется человеку аромат.

Например, люди, у которых обонятельный рецептор OR11A1 достаточно слабый, хуже воспринимают 2-этилфенхол, который отвечает за земляной запах, проявляющийся в свекле. Именно поэтому одни люди любят свеклу больше, чем другие, говорит Триммер.

Анна Лысенко

Читайте также

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
В Чехии разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Новые дорожные знаки появились в России
МИД опроверг утверждения, что Россия уговорила Мадуро не сбегать
Девушка взобралась на вертикальный камень без помощи рук (видео)
Дацюк покинул СКА
Спорт
Футболист «Зенита» признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 помог разглядеть Сатурн «Хаббл»? МКС? А может, лучше смартфон?
Авто
Новый российский внедорожник «Комендант»: готов первый образец Минпромторг РФ опубликовал фотографии первого образца внедорожника Aurus Komendant
Кино
Плюс парик, минус глаз: как изменились Мстители за 10 лет Пока культовые супергерои в оригинальном составе бьются с Таносом в самом ожидаемом фильме года «Мстители: Финал», вспоминаем, какими мы их увидели впервые и как их изменило целое десятилетие существования в отряде
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Популярные темы на «Детях»
Нужны советы по покупке недвижимости. 242
аквариум, будь он неладен.... 146
Сакура в Москве 110
"Начинается земля, как известно, от Кремля…" 72
Леди
Елизавета II вручила орден Кейт Миддлтон Награждение прошло в связи с годовщиной свадьбы Кейт и принца Уильяма.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь