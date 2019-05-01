12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, почему люди по-разному воспринимают запахи
И как от этого зависят предпочтения в еде.
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В новом исследовании, которое провел Центр Монелл в Филадельфии, специалисты показали, от чего зависит разное восприятие людьми одних и тех же ароматов. На это влияют даже небольшие изменения в одном из генов обонятельных рецепторов. Они кодируют информацию о свойствах запаха еще до того, как она достигнет мозга.
Эти вариации в рецепторах влияют на то, как мы выбираем продукты питания, а значит, и на наше здоровье и благополучие, говорит ведущий автор исследования Кейси Триммер.
У людей в носу около 400 типов сенсорных белков, известных как обонятельные рецепторы. Одна молекула запаха может активировать сразу несколько различных рецепторов. В то же время любой из рецепторов может быть активирован несколькими разными молекулами. В процессе, который ученым еще предстоит расшифровать, обонятельная система
В исследовании, которое будет напечатано в Proceedings of the National Academies of Sciences, ученые попросили 332 участников оценить интенсивность и приятность почти 70 запахов. Многие из этих ароматов имели пищевое происхождение.
Ученые также получили образцы ДНК участников эксперимента, чтобы выявить различия в генах их обонятельных рецепторов. Используя сложные математические модели, они отслеживали, как влияют различия в каждом гене на восприятие запаха.
Результаты удивили исследователей: отличий всего в одном рецепторе было достаточно, чтобы люди оценивали ароматы
Например, люди, у которых обонятельный рецептор OR11A1 достаточно слабый, хуже воспринимают 2-этилфенхол, который отвечает за земляной запах, проявляющийся в свекле. Именно поэтому одни люди любят свеклу больше, чем другие, говорит Триммер.
Анна Лысенко
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