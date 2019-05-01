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16:08 (мск), источник: Известия

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 1 мая.

Источник: AP 2019

Суммы ежемесячных выплат в результате вырастут в среднем на 15−20%, то есть в среднем на 9,5 тыс. рублей.

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Прибавка коснется только тех, кто проходил службу в рядах действующей армии (или других силовых структур), а также состоял в партизанских отрядах и отрядах подпольщиков, служил в разведке, был награжден медалью «За оборону Ленинграда», и граждан, в детском возрасте получивших инвалидность из-за ранений.

«Закон направлен на реализацию указа президента РФ “О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов” и позволит улучшить социально-экономическое положение участников ВОВ», — говорится в пояснительной записке к документу.

Повышение произойдет из-за изменений в принципах расчета пенсий для этих категорий. Решение было принято в конце марта 2019-го, в апреле Госдума одобрила соответствующий закон. Всего на эти цели из федерального бюджета должны направить около 1 млрд рублей.

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