16:08 (мск), источник: Известия
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном
Суммы ежемесячных выплат в результате вырастут в среднем на 15−20%, то есть в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Прибавка коснется только тех, кто проходил службу в рядах действующей армии (или других силовых структур), а также состоял в партизанских отрядах и отрядах подпольщиков, служил в разведке, был награжден медалью «За оборону Ленинграда», и граждан, в детском возрасте получивших инвалидность
«Закон направлен на реализацию указа президента РФ “О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов” и позволит улучшить
Повышение произойдет