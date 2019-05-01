«День ожидается неординарный». Как проходит Первомай в мире?

Источник: Агентство «Москва»
Первомай шагает по планете: в Пекине награждают китайских «стахановцев», в Калифорнии бастуют сотрудники Google, а во Франции приводят в боевую готовность внутренние войска. Человечество готовится к Дню международной солидарности трудящихся в XXI веке.
Исторически праздник нередко становился катализатором протеста и волнений. Например, в 2000 году именно на эту дату пришлись антиглобалистские бунты в Лондоне с поджогами и десятками пострадавших.
В этом году наиболее вероятной горячей точкой может стать Париж — протестную акцию в столице Франции планируют «желтые жилеты» и радикальные антиглобалисты из Black Bloc. Ситуацию комментирует руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
«Первого мая прошлого года “черные повязки”, Black Bloc, вышли впервые, еще никаких “жилетов” не было, “жилеты” вышли, я как раз был там в это время, 17 ноября прошлого года. Но погромы начались именно 1 мая прошлого года. Они просто воспользовались ситуацией, показали себя впервые. Это, конечно, очень тревожное явление, и с ним более или менее относительно правоохранительные органы, министерство внутренних дел и правительство, президент справились. Правительство, конечно, очень заинтересовано в том, чтобы не только 1 мая прошло спокойно и поменьше был размах, главное, чтобы он опять не перерос в погром».
Здесь, конечно, все — и полиция, и жандармерия, и роты безопасности, внутренние войска — приведены в состояние боевой готовности по всей стране, так что день ожидается неординарный.
Юрий Рубинскийруководитель Центра французских исследований Института Европы РАН
Ситуация в Калифорнии менее взрывоопасная, но довольно болезненная для одной из крупнейших компаний мира. Работники Google планируют массово покинуть рабочие места, чтобы потребовать от компании прекратить преследование организаторов внутрикорпоративных забастовок.
В пятницу, 26 апреля, по данным Fortune, проведенные внутрикорпоративные дебаты, приуроченные к запланированной на 1 мая протестной акции, посмотрели более 10 тысяч сотрудников Google.
Тем не менее считать Первомай главной датой рабочих протестов уже не приходится, продолжает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
— Протестное движение продолжается. Думаю, что, скорее всего, оно будет даже усиливаться, потому что в большинстве развитых стран нет позитивных сдвигов в плане реальных доходов населения, вымывается средний класс, но, повторяю, это будет, наверно, в совершенно иных формах, какие-нибудь флешмобы, еще что-то, то есть это не те демонстрации, которые мы видим в исторических фильмах.
— В контексте Первомая значение праздника для протестов какое-то существует или все-таки почти уже нет?
— Думаю, что оно, конечно, значительно меньше, поскольку все-таки Первомай ассоциируется с промышленным пролетариатом, то есть это рабочие, которые от своих станков выходят на улицы, «Юность Максима», если вы помните. С учетом того, что этот промышленный пролетариат почти уже вымер в развитых странах, поэтому в качестве праздника промышленного пролетариата его значение, наверно, достигло своего пика где-то в начале XX века, а потом постепенно стало снижаться просто в силу того, что социальная база стала разрушаться.
В Москве 1 мая пройдут традиционные шествия профсоюзов и акции КПРФ. Кроме того, с 1 мая в России начинает действовать целый ряд новых законов и норм. В частности, табло с курсами валют окончательно исчезнут с улиц, уменьшатся размеры дорожных знаков, станет проще получать паллиативную помощь, а в Коста-Рику можно будет поехать без оформления визы.