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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании продают замок «с привидениями» (фото)

Новый собственник сможет превратить его в свой дом, конференц-зал или место празднования свадеб.

Средневековый замок Боделуитан в Денбишире продают в Великобритании.

Трехэтажное строение было возведено в 1460-х годах. Сейчас в нем действует небольшой музей и галерея. Замок окружен парком с детской площадкой и сохраненными траншеями времен Первой мировой войны. В соседнем с ним помещении открыт отель.

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Нынешние собственники, Bodelwyddan Castle Trust, не смогли получить грант на дальнейшее содержание замка и были вынуждены выставить его на продажу. Начальная цена составит 1 млн фунтов стерлингов (84 млн рублей).

Новый собственник сможет превратить замок в жилище, конференц-зал или даже место празднования свадеб.

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В 2004 году замок в Уэльсе сняли в телешоу о паранормальных явлениях Most Haunted. В нем сотрудники Боделуитана утверждали, что видели «проходящую сквозь стену женщину в белом». Кроме того, по коридорам замка якобы разгуливает призрак солдата, а в чайной комнате периодически видят «даму в голубом».

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Анна Лысенко

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