19:17 (мск), источник: Коммерсантъ
«Евреи ощущают, что ситуация становится критической»
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Исследование о проявлениях антисемитизма в мире представили 1 мая Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства при
В течение года исследователи наблюдали рост числа почти всех форм проявлений антисемитизма как на общественном, так и на частном уровне; в некоторых странах евреи заявили, что их безопасность и положение в обществе под угрозой. «Описать ситуацию в 2018 году и начале 2019 года можно одним словом — критическая, — заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.— Евреи не чувствуют себя в безопасности. Антисемитизм достиг такого уровня, что ставит под сомнение возможность продолжения еврейской жизни как таковой во многих странах мира».
Наибольшее число антисемитских инцидентов, по данным исследования, произошло в США (более 100 случаев). Со ссылкой на городскую полицию
На втором и на третьем месте — угрозы (89 случаев; 23%) и инциденты без применения оружия (55 случаев; 14%). Количество случаев применения оружия и поджогов сократилось, но большинство нападений было совершено на частных лиц и их собственность. Пострадали как минимум 138 человек, был нанесен ущерб 104 объектам частной собственности. Авторы исследования объясняют это тем, что частные лица и их имущество защищены хуже, чем синагоги и общинные центры, которые, впрочем, также подвергались нападениям.
В России за 2018 год не было зафиксировано антисемитских инцидентов с применением насилия.
При этом исследование, проведенное в июле 2018 года «Левада-центром», показало рост отрицательного отношения к иностранцам и людям других этнических групп.
Среди таких групп респонденты назвали цыган, африканцев, выходцев из Центральной Азии и с Кавказа, китайцев, украинцев, а в некоторых случаях и евреев. Был зафиксирован и рост антисемитской риторики в интернете, и антиизраильские комментарии в российских СМИ.
Несколько антисемитских инцидентов с участием иностранных граждан произошли в июне и июле 2018 года во время проведения Чемпионата мира по футболу в России: например, в Волгограде английские фанаты пели нацистские песни и демонстрировали нацистское приветствие. Антисемитских инцидентов, инициированных гражданами России, во время ЧМ не зафиксировали, но фанаты из арабских стран несколько раз нападали на израильских болельщиков, в том числе в Москве. Во время матча между Португалией и Марокко фанаты марокканской команды напали на израильских болельщиков за демонстрацию флага Израиля, а фанаты Туниса преследовали израильского болельщика, который прогуливался в центре Москвы с израильским флагом на плечах.
В России было возбуждено несколько уголовных дел за публикацию антисемитских постов в интернете. Не менее шести человек были приговорены к различным срокам лишения свободы и штрафам за антисемитские и ксенофобские посты.
Участники презентации доклада особо отметили не вошедший в доклад инцидент, произошедший в апреле в подмосковной иешиве «Торат Хаим», здание которой подожгли неизвестные накануне праздника Песах. «Не вызывает сомнений, что преступление было совершено на почве межнациональной ненависти: на нескольких зданиях вокруг были нанесены свастика и надписи нацистского толка», — заявили после инцидента в Российском еврейском конгрессе.
Чтобы исключить рост антисемитизма, «правительства должны тесно сотрудничать с еврейскими общинами, понимать их разнообразные приоритеты и потребности, и идти рука об руку для достижения конкретных результатов повсюду», — подвел итог Вячеслав Кантор.
Павел Коробов,