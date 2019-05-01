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22:07 (мск), источник: РИА Новости

Путин разрешил отвязать детские пособия от прописки

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении выплат за рождение или усыновление первого или второго ребенка по месту фактического проживания, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Reuters

Согласно действующему законодательству, заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином только по месту жительства. Статья 20 Гражданского кодекса РФ признает местом жительства место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

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Как сообщалось в пояснительной записке к проекту закона, закон устанавливает, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином также по месту пребывания или фактического проживания в РФ, и что получатели выплаты обязаны извещать об изменении места пребывания или фактического проживания соответствующие органы исполнительной̆ власти региона страны.

Уточняется, что при получении выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка граждане должны извещать региональные органы соцзащиты или территориальные органы ПФР. Информация о назначении ежемесячной выплаты будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятый закон «поможет семьям с детьми получать положенные им денежные выплаты».

«Это решение поможет тем, кто переехал жить в другой город. Сегодня необходимо приезжать по месту постоянной регистрации для подачи заявления. Это создает для людей большие трудности. Зачастую граждане не получают тех средств, которые им положены», — говорил Володин.

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