Путин разрешил отвязать детские пособия от прописки

Согласно действующему законодательству, заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином только по месту жительства. Статья 20 Гражданского кодекса РФ признает местом жительства место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Как сообщалось в пояснительной записке к проекту закона, закон устанавливает, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином также по месту пребывания или фактического проживания в РФ, и что получатели выплаты обязаны извещать об изменении места пребывания или фактического проживания соответствующие органы исполнительной̆ власти региона страны.
Уточняется, что при получении выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка граждане должны извещать региональные органы соцзащиты или территориальные органы ПФР. Информация о назначении ежемесячной выплаты будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятый закон «поможет семьям с детьми получать положенные им денежные выплаты».
«Это решение поможет тем, кто переехал жить в другой город. Сегодня необходимо приезжать по месту постоянной регистрации для подачи заявления. Это создает для людей большие трудности. Зачастую граждане не получают тех средств, которые им положены», — говорил Володин.