10:01 (мск), источник: Известия
Модный ЗОЖ: продажи полезных продуктов выросли на 13%
При этом объемы реализации спиртного сокращаются.
Продажи продуктов здорового питания выросли в апреле 2019 года в среднем на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В то время как спиртные напитки, наоборот, продемонстрировали падение на 8%. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия». Россияне всё чаще откликаются на пропаганду здорового образа жизни и стараются придерживаться правильного питания, считают эксперты.
Оператор фискальных данных «Такском» проанализировал 11 млрд кассовых чеков за апрель 2019 года и выяснил, как изменились потребительские предпочтения россиян. Статистика, с которой ознакомились «Известия», показала, что в среднем на 13% в натуральном выражении выросли продажи продукции, которую традиционно употребляют те, кто ведет здоровый образ жизни. Речь о таких наименованиях, как овощи, фрукты, диетическое мясо, а также хлебцы, мюсли и батончики.
Так, продажи овощей в апреле выросли на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Объемы реализации курицы увеличились на 13% (она стоит в среднем 285 рублей за 1 кг, на 9% дороже, чем год назад). Продажи индейки подскочили на четверть (308 рублей за 1 кг, +9%). А хлебцев, мюсли, батончиков стали покупать чаще в среднем на 5−13%.
Налицо увеличение объемов продаж продуктов, которые принято относить к здоровым, сказали «Известиям» в «Такском».
В «Такском» считают, что рост продаж этих товаров обусловлен тем, что пропаганда здорового образа жизни в России начала приносить свои плоды.
Тенденция развивается на фоне снижения объемов реализации крепкого алкоголя на 8% в апреле 2019-го по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На первый взгляд этот факт укладывается в стратегию ЗОЖ, но причина может быть и другой, отметили в «Такском».
— Наряду с падением реализации крепкого алкоголя растут продажи сахара — на 12%, — отметили в компании. Похожая динамика была и в 1984—1987 годах. Как раз на те годы в СССР пришелся пик самогоноварения
С другой стороны, снижение интереса к спиртному может быть связано и с демографическим фактором, подчеркнули в «Такском».
Несбалансированное питание может обернуться серьезными проблемами для здоровья человека, а лишний вес — стать причиной ожирения, гипертонии и в конце концов
Об этом сказано в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни. Документ предполагает ряд действий для корректировки ситуации. Планируется внедрить меры, которые помогут снизить потребление населением соли и сахара, ликвидировать дефицит йода.
В первых вариантах этого документа Минздрав предлагал резкие нормы борьбы с нездоровыми пищевыми привычками россиян вплоть до ограничения рекламы колбасных изделий. Рассматривался и вариант запрета продажи алкоголя в выходные дни. Сейчас стратегия находится на обсуждении в правительстве.