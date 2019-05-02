04:03 (мск), источник: Комсомольская правда
46-летний Джуд Лоу тайно женился на 32-летней подруге
Британский актер Джуд Лоу тайно сыграл свадьбу: звезда «Молодого папы» женился на своей подруге Филиппе Коэн.
46-летний Джуд и 32-летняя Филиппа вместе уже четыре года, ради интеллектуальной блондинки бывший ловелас остепенился и
На свадьбе присутствовали только близкие друзья и родственники молодоженов. Филиппа была одета в светлое
Джуд и Филиппа начали встречаться в 2015 году. Избранница звезды — психолог, которая помогает компаниям улучшать производительность труда благодаря изучению проблем, имеющихся у персонала.
Этот брак стал для Дужда вторым. Хотя под венец он ходил не так часто, зато успел стать многодетным отцом — у актера пятеро детей. Троих из них ему родила актриса Сэйди Фрост — они были женаты шесть лет. Старшему сыну Лоу Рафферти 22 года, младшему Руди — 16. 18-летняя дочь актера Айрис пробует себя в качестве модели.
Джуд оставил первую жену в 2003 году ради громкого романа с актрисой Сиенной Миллер. Они вместе снимались в фильме «Красавчик Алфи», и между ними на съемках промелькнула искра, которая переросла в серьезные отношения. В 2004 году они объявили о помолвке. И тут, через полгода, в 2005-м, стало известно, что Джуд изменил Сиенне с няней своих детей. Скандал получился ужасно некрасивый, Лоу даже приносил невесте публичные извинения. Но осадочек остался — и в 2006 году Сиена разорвала помолвку.
В 2009 году у Джуда Лоу родился четвертый ребенок — дочка София от короткого романа с моделью Самантой Берк. И тут на горизонте Джуда снова появилась Сиенна Миллер. Бывшие влюбленные возобновили отношения и решили дать друг другу еще один шанс. Снова поговаривали об их свадьбе, но не срослось — Лоу и Миллер окончательно расстались в 2011 году.
В марте 2015 года Джуд снова стал отцом — в пятый раз. Музыкант Кэтрин Хардинг родила от него дочь Аду. К тому времени Лоу уже расстался с ней. Примерно тогда же у него начался роман с Филиппой Коэн. И, похоже, молодому психологу удалось привести мозги и жизнь актера в порядок. Во всяком случае, вдвоем они выглядят очень счастливыми.