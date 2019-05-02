08:40 (мск), источник: Lenta.Ru
Бибер обвинил Эминема в «непонимании» молодых рэперов
Канадский
Так молодой исполнитель ответил на трек рэпера «The Ringer», который вошел в альбом «Kamikaze». В песне Эминем ругает молодых рэперов, указывая на то, что их тексты похожи друг на друга, и в содержание никто не вслушивается.
В «The Ringer» он критикует самых заметных представителей жанра — Lil Pump и Lil Xan, утверждая, что они копируют стиль Lil Wayne. Также Эминем насмехается над рэперами новой школы, которые постоянно читают про драгоценности и девушек.
«Мне нравится новое поколение рэпа, он просто не понимает этого», — попытался защитить молодых исполнителей Бибер.
«Kamikaze» — десятый альбом Эминема. Почти во всех песнях, вошедших в альбом, рэпер ругает самых разных людей, включая президента США Дональда Трампа.