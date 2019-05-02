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08:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Бибер обвинил Эминема в «непонимании» молодых рэперов

Канадский поп-певец Джастин Бибер заявил, что американский рэпер Эминем «не понимает» новое поколение рэпа. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Instagram Бибера.

Источник: AFP 2019

Так молодой исполнитель ответил на трек рэпера «The Ringer», который вошел в альбом «Kamikaze». В песне Эминем ругает молодых рэперов, указывая на то, что их тексты похожи друг на друга, и в содержание никто не вслушивается.

В «The Ringer» он критикует самых заметных представителей жанра — Lil Pump и Lil Xan, утверждая, что они копируют стиль Lil Wayne. Также Эминем насмехается над рэперами новой школы, которые постоянно читают про драгоценности и девушек.

«Мне нравится новое поколение рэпа, он просто не понимает этого», — попытался защитить молодых исполнителей Бибер.

«Kamikaze» — десятый альбом Эминема. Почти во всех песнях, вошедших в альбом, рэпер ругает самых разных людей, включая президента США Дональда Трампа.

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