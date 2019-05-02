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10:48 (мск), источник: Известия

Обама станет продюсером сериала про Трампа

Продюсерская компания Higher Ground Productions, которой владеют бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель, выпустит сериал по книге Майкла Льюиса «Пятый риск», рассказывающий о переходном периоде между администрацией нынешнего главы государства Дональда Трампа и его предшественника.

Источник: Reuters

Сама книга представляет собой сборник интервью, взятые у чиновников Белого дома, в основном уже уволенных.

О самих президентах в ней почти не говорится, основное внимание там уделено министерствам сельского хозяйства, торговли и энергетики.

Как ранее заявили в продюсерской компании, сериал больше будет выстроен вокруг уроков гражданской сознательности, а не вокруг фигуры Трампа.

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«Мы создали Higher Ground, чтобы показать, как можно рассказывать истории. Касаясь вопросов расы и класса, демократии и гражданских прав, мы верим, что каждое из этих (экранизированных — ред.) произведений будет не просто развлекать, но и просвещать, связывать и вдохновлять всех нас», — приводит слова Барака Обамы «Газета.ру» в четверг, 2 мая.

Компания экс-президента США собирается реализовывать в сотрудничестве с Netflix этот проект, а также выпустить биографическую картину об американском писателе Фредерике Дугласе и сериал о Нью-Йоркской индустрии моды второй половины 20-го века.

В начале апреля стало известно, что Трамп намерен написать мемуары, которые, по его мнению, станут бестселлером и побьют успехи его предыдущей книги «Искусство заключать сделки». При этом источники, знакомые с планами американского лидера, утверждают, что таким образом глава Белого дома намерен свести счеты с врагами, а также разоблачить лживые СМИ.

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