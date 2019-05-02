Найден второй портрет Леонардо да Винчи

Эскиз с изображением пожилого бородатого мужчины, найденный в Виндзорском замке в Великобритании, был идентифицирован как портрет Леонардо да Винчи.
Набросок впервые покажут публике 24 мая на выставке в Букингемском дворце.
Мартин Клейтон, сотрудник Royal Collection Trust, идентифицировал лицо, когда отбирал рисунки из королевской коллекции для экспозиции.
По всей видимости, эскиз был сделан в 1519 году незадолго до смерти гениального художника. На нем да Винчи выглядит немного усталым и грустным. Автором наброска мог быть один из его учеников.
До сих пор был известен только один прижизненный портрет Леонардо да Винчи, выполненный Франческо Мельци.