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10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден второй портрет Леонардо да Винчи

Набросок был сделан незадолго до смерти художника.

Эскиз с изображением пожилого бородатого мужчины, найденный в Виндзорском замке в Великобритании, был идентифицирован как портрет Леонардо да Винчи.

Набросок впервые покажут публике 24 мая на выставке в Букингемском дворце.

Слева – найденный эскиз, справа – известная работа Франческо Мельци

Мартин Клейтон, сотрудник Royal Collection Trust, идентифицировал лицо, когда отбирал рисунки из королевской коллекции для экспозиции.

По всей видимости, эскиз был сделан в 1519 году незадолго до смерти гениального художника. На нем да Винчи выглядит немного усталым и грустным. Автором наброска мог быть один из его учеников.

До сих пор был известен только один прижизненный портрет Леонардо да Винчи, выполненный Франческо Мельци.

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Портрет Леонардо да Винчи. Художник Франческо Мельци

Анна Лысенко

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