Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава ЛНР выступил с решающим заявлением об РФ
Необычная «Лада» для ВДВ: она появится на параде 9 мая (фото)
Мужчина поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер
Снова в форме: Климова на съемках военного сериала
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
В Краснодаре учитель получила замечание за исполнение детьми песни Круга
Россияне перестали понимать домашние задания детей и пошли к репетиторам
Заставили голосовать: новый поворот скандала на «Голосе»
Изнасилование в Уфе: о чем соврал экс-полицейский
У Волочкой конкуренция: шпагат Гагариной взбудоражил Сеть - фото
Вдову Марьянова вынесли из студии «Пусть говорят»
53-летняя модель раскрыла секрет своей молодости
Сергей Капков развелся с женой после четырех лет брака
«Россия 1» сняла Алсу с работы на «Евровидении-2019»
Турки рассказали, как вёл себя Зеленский на отдыхе
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Россияне бросились скупать загородное жилье
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
12:45 (мск), источник: РИА Новости

На «Московской весне A Cappella» выступят 50 больших вокальных коллективов

МОСКВА 2 мая — РИА Новости. Более 50 хоров и больших вокальных коллективов выступят в столице на фестивале «Московская весна A Cappella», рассказали РИА Новости в пресс-службе цикла городских мероприятий «Московские сезоны».

Источник: РИА Новости

«Международный фестиваль и конкурс акапельного пения “Московская весна A Cappella” набирает обороты. Наряду с солистами и небольшими коллективами, фестивальная программа включает в себя и грандиозные выступления российских и зарубежных хоров и больших вокальных групп. В этом году на фестивале выступает более 50 больших коллективов (численностью от 9 до 30 человек)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что одним из самых больших по количеству участников хоров фестиваля станет пермский хор «Млада».
Читайте также
В ГИБДД Подмосковья рассказали о самых больших пробках на грядущих выходных

Этот хор является лауреатом международных конкурсов и фестивалей. Кроме классической академической хоровой музыки, коллектив исполняет нетипичные для традиционного хора произведения — например, авторские обработки инструментальной музыки и джазовые мелодии. Послушать хор можно 3 мая в 15.00 на Тверской площади и в 17.00 на Площади Революции, а также 4 мая в 12.00 на Тверской площади, в 14.00 на Триумфальной площади, в 16.00 в парке «Зарядье».

Также в пресс-службе добавили, что на фестивале можно будет услышать ведущий женский вокальный ансамбль Израиля «Наама».

«Женский вокальный ансамбль “Наама” под управлением Пнины Инбар — один из ведущих хоров Израиля. Хор состоит из 30 певиц, каждая из которых имеет музыкальное образование. Свою задачу коллектив, основанный в 1989 году, видит в знакомстве публики всех возрастов с классической музыкой, исполненной на высоком уровне», — говорится в сообщении.

Выступления больших коллективов из самых разных стран будут проходить каждый день на разных площадках по всей столице, с полной программой выступлений можно ознакомиться на сайте «Московских сезонов».

Фестиваль «Московская весна A Cappella» проходит в Москве в третий раз. В этом году — с 1 по 12 мая, на 51 площадке по всей столице. Участники — 140 российских исполнителей и коллективов и 55 зарубежных из 26 стран.

Читайте также

В столице стартует фестиваль «Московская весна A Cappella»
Во время загрузки произошла ошибка.
12:58 (мск)© Ньюстюб
 Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Украина выразила протест против упрощения получения гражданства
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Что будет с рублем после майских праздников
Министра экономики Дагестана отправили под арест
В «день неприятностей» к Земле приблизится астероид
В США объяснили, почему выступают против «Северного потока — 2»
Врачи обрекли Касильяса на жизнь без футбола
Спорт
600 голов Месси и Роналду. Снова рядом, но на разных полюсах Лионель Месси оформил дубль в ворота «Ливерпуля» и достиг отметки в 600 голов на клубном уровне
Hi-Tech
Самый жуткий цех: как сегодня выглядит легендарная военная база Мурашки по коже...
Авто
Новый российский внедорожник «Комендант»: готов первый образец Минпромторг РФ опубликовал фотографии первого образца внедорожника Aurus Komendant
Кино
Плюс парик, минус глаз: как изменились Мстители за 10 лет Пока культовые супергерои в оригинальном составе бьются с Таносом в самом ожидаемом фильме года «Мстители: Финал», вспоминаем, какими мы их увидели впервые и как их изменило целое десятилетие существования в отряде
Недвижимость
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Домик в деревне. Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Естественные или кесарево? 402
Малыш не какает без стимуляции 183
Ребенка забыли в детском саду на прогулке 140
Мама одну дочь любит сильнее другой 96
Леди
Елизавета II вручила орден Кейт Миддлтон Награждение прошло в связи с годовщиной свадьбы Кейт и принца Уильяма.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь