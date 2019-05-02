На «Московской весне A Cappella» выступят 50 больших вокальных коллективов

«Международный фестиваль и конкурс акапельного пения “Московская весна A Cappella” набирает обороты. Наряду с солистами и небольшими коллективами, фестивальная программа включает в себя и грандиозные выступления российских и зарубежных хоров и больших вокальных групп. В этом году на фестивале выступает более 50 больших коллективов (численностью от 9 до 30 человек)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что одним из самых больших по количеству участников хоров фестиваля станет пермский хор «Млада».
Этот хор является лауреатом международных конкурсов и фестивалей. Кроме классической академической хоровой музыки, коллектив исполняет нетипичные для традиционного хора произведения — например, авторские обработки инструментальной музыки и джазовые мелодии. Послушать хор можно 3 мая в 15.00 на Тверской площади и в 17.00 на Площади Революции, а также 4 мая в 12.00 на Тверской площади, в 14.00 на Триумфальной площади, в 16.00 в парке «Зарядье».
Также в пресс-службе добавили, что на фестивале можно будет услышать ведущий женский вокальный ансамбль Израиля «Наама».
«Женский вокальный ансамбль “Наама” под управлением Пнины Инбар — один из ведущих хоров Израиля. Хор состоит из 30 певиц, каждая из которых имеет музыкальное образование. Свою задачу коллектив, основанный в 1989 году, видит в знакомстве публики всех возрастов с классической музыкой, исполненной на высоком уровне», — говорится в сообщении.
Выступления больших коллективов из самых разных стран будут проходить каждый день на разных площадках по всей столице, с полной программой выступлений можно ознакомиться на сайте «Московских сезонов».
Фестиваль «Московская весна A Cappella» проходит в Москве в третий раз. В этом году — с 1 по 12 мая, на 51 площадке по всей столице. Участники — 140 российских исполнителей и коллективов и 55 зарубежных из 26 стран.