Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Регулярное употребление риса может быть связано с более низким риском развития ожирения. К такому выводу пришли японские ученые из женского колледжа гуманитарных наук Doshisha в Киото. Результаты исследования были представлены на 26-м Европейском конгрессе по вопросам ожирения, который прошел в Глазго.
Исследователи проанализировали данные о рационе, образе жизни и вредных привычках жителей 136 стран.
Оказалось, что там, где люди в среднем ели по 150 граммов риса в день, уровень ожирения оказался значительно ниже.
При этом десятикратное уменьшение этого показателя ассоциировалось с излишним весом у местного населения.
В расчет принимались белый и бурый рис, а также продукты из рисовой муки.
Лидером по потреблению риса стал Бангладеш — 473 г риса на человека в день. Высоким оказалось его потребление также в Лаосе, Камбодже, Вьетнаме и Индонезии. Меньше всего риса, лишь 15−19 г в день, потребляли жители Франции, Великобритании и США.
Связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая общую калорийность рациона, образование, курение, ВВП на душу населения и расходы на здравоохранение.
По оценкам исследователей, даже небольшое увеличение среднего потребления риса (до 50 г в день на человека) может снизить распространенность ожирения во всем мире на 1%.
«Наблюдаемые ассоциации предполагают, что уровень ожирения является низким в странах, где люди едят рис в качестве основного продукта питания. Поэтому азиатская диета на основе риса способна помочь предотвратить ожирение, — говорит ведущий автор исследования профессор Томоко Имаи. — Учитывая растущий уровень ожирения во всем мире, следует рекомендовать есть больше риса для защиты от ожирения даже в западных странах».
Ранее уже было известно, что люди, потребляющие больше пищевых волокон и цельнозерновых продуктов, имеют меньшую массу тела и реже сталкиваются с повышением уровня холестерина, а также реже страдают от неинфекционных заболеваний. Однако связь снижения риска ожирения с рисом до сих пор не изучалась.
Рис, по-видимому, защищает от прибавки в весе. Возможно, что клетчатка, питательные вещества и соединения, содержащиеся в цельном зерне, могут усиливать чувство сытости и предотвращать переедание. Рис также содержит мало жира и не приводит к сильному повышению уровня глюкозы в крови после приема пищи.
Томоко Имаиведущий автор исследования профессор
«Однако есть также данные о том, что люди, которые едят слишком много риса, более склонны к развитию метаболического синдрома и диабета. Следовательно, для предотвращения ожирения надо потреблять определенное количество риса», — говорит профессор Имаи.
Речь идет не о причинно-следственнойсвязи, а о корреляции, подчеркивают исследователи. Поэтому связь между потреблением риса и риском развития ожирения предстоит изучить дополнительно.
Кроме того, ожирение грозит тем, кто систематически пропускает завтрак, выяснили исследователи из Университета Айовы. Используя данные, собранные в 1988—1994 годах, авторы работы отобрали 6550 участников в возрасте 40−75 лет, у которых в анамнезе не было сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Из них 5,1% никогда не завтракали, 10,9% делали это редко, 25% — иногда, и 59% завтракали каждый день.
Ученые проследили состояние их здоровья до 2011 года. За это время умерли 2318 участников исследования, 619 из них — от сердечно-сосудистых заболеваний.
Как оказалось, те, кто никогда не завтракал, на 87% чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто завтракал каждый день.
Этот показатель не зависел от социально-экономического статуса, индекса массы тела и иных факторов риска.
Как отмечают авторы работы, отказ от завтрака был связан с повышенным риском ожирения, повышения уровня холестерина в крови, высокого давления, диабета 2 типа, метаболического синдрома и болезней сердца.
Кроме того, у тех участников исследования, которые пропускали завтрак, в целом был наименее здоровый образ жизни. Часто они были бывшими курильщиками, злоупотребляли алкоголем, пренебрегали физической активностью, плохо питались и мало зарабатывали. Все это могло дополнительно способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
А идеальным завтраком ученые из Университета Британской Колумбии считают омлет или другое низкоуглеводное блюдо.
В первую очередь он рекомендован диабетикам, так как позволяет избежать повышения уровня глюкозы в крови после приема пищи. Но, по мнению исследователей, эти данные стоит взять на заметку всем, кто хочет вести более здоровый образ жизни — при низкоуглеводном завтраке испытуемые отмечали меньшее чувство голода и пониженную тягу к сладостям.