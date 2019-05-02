Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

В эти же сроки необходимо разработать федеральную схему обращения с отходами. Отчет о результатах работы необходимо предоставлять правительству ежеквартально с 15 октября 2019 года.
Минстрой и Минприроды к 1 июля должны провести инвентаризацию контейнерных площадок и контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для выявления потребности в обустройстве контейнерных площадок и приобретении контейнеров для накопления ТКО. К указанному сроку ведомства должны составить список субъектов РФ, которым необходимо софинансирование из федерального бюджета.
Также до 1 июля необходимо проработать вопрос возврата средств на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО гражданам, которые осуществляют раздельное накопление отходов. Этим вопросом займутся Минприроды, Минфину и Минэкономики.
Напомним, с 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов.
Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ. По подсчетам специалистов, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз ТКО 1225 руб. в год.