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16:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

Минприроды и Минкомсвязи России должны до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам встречи с участниками Всероссийского экологического форума «Чистая страна».

Источник: РИА "Новости"

В эти же сроки необходимо разработать федеральную схему обращения с отходами. Отчет о результатах работы необходимо предоставлять правительству ежеквартально с 15 октября 2019 года.

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Минстрой и Минприроды к 1 июля должны провести инвентаризацию контейнерных площадок и контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для выявления потребности в обустройстве контейнерных площадок и приобретении контейнеров для накопления ТКО. К указанному сроку ведомства должны составить список субъектов РФ, которым необходимо софинансирование из федерального бюджета.

Также до 1 июля необходимо проработать вопрос возврата средств на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО гражданам, которые осуществляют раздельное накопление отходов. Этим вопросом займутся Минприроды, Минфину и Минэкономики.

Напомним, с 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов.

Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ. По подсчетам специалистов, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз ТКО 1225 руб. в год.

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