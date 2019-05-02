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14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: денисовцы жили в Тибете

Это первый случай, когда останки денисовцев были найдены за пределами Денисовой пещеры в России.

Ученые нашли доказательства того, что денисовцы, вымерший вид людей, жили высоко в горах Тибета.

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Способность выживать в таких экстремальных условиях ранее связывали только с нашим видом — Homo sapiens.

Денисовский человек был так назван по Денисовой пещере в Алтайском крае — единственном месте, в котором исследователи нашли фрагменты останков этих древних людей. Считается, что денисовцы вышли из Африки и распространились по Азии. Они заселяли крупные ареалы еще 40−50 тысяч лет назад и смешивались с другими видами людей — неандертальцами, кроманьонцами, Homo sapiens. ДНК денисовцев обнаружено в геномах современных китайцев, японцев, вьетнамцев, полинезийцев, меланезийцев.

Теперь ученые нашли новое подтверждение того, что денисовцы заселяли Азию примерно 40−287 тысяч лет назад.

Еще в 1980 году в тибетской карстовой пещере Байшия на высоте 3280 метров была обнаружена нижняя челюсть человека, который жил около 160 тысяч лет назад. В окаменелости не сохранилось следов ДНК, но теперь ученым удалось извлечь белки из коренного зуба, которые они затем проанализировали с помощью так называемого анализа древних белков. Подробности исследования опубликованы в журнале Nature.

Анализ показал, что нижняя челюсть принадлежала гоминиду, родственному денисовцам из Сибири. Это первый случай, когда останки денисовцев были найдены за пределами Денисовой пещеры.

Открытие объясняет, почему у людей из пещеры Денисова имелся вариант гена, защищающего от гипоксии (дефицита кислорода) на больших высотах. Это оставалось загадкой для ученых, потому что Денисова пещера расположена на высоте всего 700 м над уровнем моря.

Современные шерпы, этническая группа, живущая недалеко от Эвереста, тоже имеют этот вариант гена. Вероятно, он был приобретен, когда Homo sapiens смешивались с денисовцами десятки тысяч лет назад.

Анна Лысенко

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