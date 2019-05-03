Диетолог рассказала, чем чревато чрезмерное употребление шашлыка

«Если в течение 10 дней есть много белка, то может быть обострение хронических заболеваний и появиться какие-то острые заболевания. Это и подагра, в том числе. Люди могут не знать, что у них такие есть. Но на фоне чрезмерного употребления алкоголя, в том числе красного вина, и мясных блюд может впервые произойти приступ подагры», — сказала Стародубова.
По ее словам, чтобы не допустить переедания, в рацион нужно включить овощи и ягоды. А запивать шашлык лучше всего водой, так как сладкие напитки увеличивают калорийность блюд.
Подагра — хроническая болезнь суставов, тканей вследствие отложения мочекислых солей, вызванного нарушением обмена веществ. Характеризуется острыми приступами болей и воспалительных явлений.