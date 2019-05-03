В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым

В новой серии почтальон Печкин внезапно станет улыбчивым, стараясь исполнить поступившее поручение руководства.
Тем временем Дядя Федор, Шарик и Вера Павловна занимаются лечением приболевшей Тамы-Тамы, а Матроскин обеспокоен плохими продажами молока своей фермы.
Режиссером эпизода стала неоднократный лауреат Суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.
Новые серии легендарного советского мультсериала студия «Союзмультфильм» начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая «Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал.
В новых сериях пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.