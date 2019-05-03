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11:56 (мск), источник: РИА Новости

В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новая серия мультфильма «Простоквашино» «Доброе молоко», в которой почтальон Печкин становится добрым, стала доступна в пятницу на официальном канале «Союзмультфильма», сообщила пресс-служба киностудии.

В новой серии почтальон Печкин внезапно станет улыбчивым, стараясь исполнить поступившее поручение руководства.

Тем временем Дядя Федор, Шарик и Вера Павловна занимаются лечением приболевшей Тамы-Тамы, а Матроскин обеспокоен плохими продажами молока своей фермы.

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Режиссером эпизода стала неоднократный лауреат Суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

Новые серии легендарного советского мультсериала студия «Союзмультфильм» начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая «Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал.

В новых сериях пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

«Специальный репортаж»: Не то Простоквашино
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