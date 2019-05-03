13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдена самая грязная река на Балканах (видео)
Тонны мусора образуют в ней мусорные острова.
Беспилотник снял масштабы небывалого загрязнения реки Дрина в Боснии и Герцеговине.
На видео можно увидеть плавающие в воде пластиковые бутылки, ржавые бочки и даже старые стиральные машины. Тонны мусора застревают возле местной гидроэлектростанции, образуя мусорные острова. Ежегодно из Дрины вылавливают около 800 тысяч тонн отходов, говорят местные жители.
Босния и другие страны на западе Балкан, несмотря на то, что приняли основные законы ЕС по охране окружающей среды, на деле практически не предприняли шагов для улучшения экологической обстановки. В регионе почти отсутствуют заводы по сортировке и переработке мусора. Он скапливается на произвольных свалках, попадает в водоемы и загрязняет почву.
По данным экологической группы Eco Action, ежедневно в Боснии и Герцеговине сбрасывается от 100 до 200 тонн пластикового мусора.
Анна Лысенко
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