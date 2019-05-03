20:22 (мск), источник: Daily Storm
Дочь Пескова рассказала о дискриминации и лицемерии в Европарламенте
Елизавета Пескова призналась, что после стажировки в офисе депутата Европейского парламента намерена вернуться в Россию.
Дочь
«Помимо позитивных моментов были и негативные, такие как дискриминация, лицемерие (говорю сейчас именно о мире политики), а также много других вещей, которые видишь своими глазами, с которыми сталкиваешься только на практике», — написала Пескова в Instagram.
Елизавета Пескова призналась, что политическая среда для нее гораздо интереснее, чем маркетинг (ранее она стажировалась во французском доме моды Louis Vuitton). Она также отметила, что во время практики ей удалось многому научиться, получить опыт и познакомиться с очень интересными людьми. «Это была уникальная возможность изучить иностранное учреждение изнутри, а также увидеть своими глазами “кухню” сердца Европы», — поделилась Пескова.
Рассказывая о своих обязанностях, которые ей приходилось выполнять в ходе стажировки, она подчеркнула, что они зависят от поручений депутата Европарламента. «Работа может варьироваться от ксерокопирования и написания мейлов до записей во время собраний комитетов, документальных исследований и организаций различных поездок. Прежде всего, необходимо быть универсальным сотрудником», — рассказала Пескова и уточнила, что «общая культура, личные качества, включая стрессоустойчивость, внимательность и коммуникабельность, а также знание иностранных языков для работодателя важнее диплома.
По ее словам, благодаря стажировке в Европарламенте ей «в голову пришло много идей для личных проектов». «Я поняла, что хочу сменить направление, переехать в Россию и получить степень магистра по международным отношениям», — заключила она.
Елизавета Пескова летом 2017 года работала в Ассоциации предпринимателей по развитию
Депутаты от Латвии и Литвы возмутились этим фактом и потребовал запретить ей стажироваться. Евродепутат, у которого проходила практику Пескова, отметил, что девушка не работает ни в частных, ни в публичных учреждениях России, поэтому «здесь не может быть конфликта интересов в исполнении его мандата депутата Европейского парламента».