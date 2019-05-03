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20:22 (мск), источник: Daily Storm

Дочь Пескова рассказала о дискриминации и лицемерии в Европарламенте

Елизавета Пескова призналась, что после стажировки в офисе депутата Европейского парламента намерена вернуться в Россию.

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 21-летняя Елизавета рассказала о своей стажировке в офисе пророссийского депутата Европарламента от Франции Эмерика Шопарда. По ее словам, кроме позитивных моментов ей пришлось столкнуться и с негативными, в частности с дискриминацией и лицемерием европейских политиков. При этом она отметила, что за время своей практики она многому научилась и многое переосмыслила, и после стажировки переедет в Россию, чтобы получить степень магистра по международным отношениям.

«Помимо позитивных моментов были и негативные, такие как дискриминация, лицемерие (говорю сейчас именно о мире политики), а также много других вещей, которые видишь своими глазами, с которыми сталкиваешься только на практике», — написала Пескова в Instagram.

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Елизавета Пескова призналась, что политическая среда для нее гораздо интереснее, чем маркетинг (ранее она стажировалась во французском доме моды Louis Vuitton). Она также отметила, что во время практики ей удалось многому научиться, получить опыт и познакомиться с очень интересными людьми. «Это была уникальная возможность изучить иностранное учреждение изнутри, а также увидеть своими глазами “кухню” сердца Европы», — поделилась Пескова.

Рассказывая о своих обязанностях, которые ей приходилось выполнять в ходе стажировки, она подчеркнула, что они зависят от поручений депутата Европарламента. «Работа может варьироваться от ксерокопирования и написания мейлов до записей во время собраний комитетов, документальных исследований и организаций различных поездок. Прежде всего, необходимо быть универсальным сотрудником», — рассказала Пескова и уточнила, что «общая культура, личные качества, включая стрессоустойчивость, внимательность и коммуникабельность, а также знание иностранных языков для работодателя важнее диплома.

По ее словам, благодаря стажировке в Европарламенте ей «в голову пришло много идей для личных проектов». «Я поняла, что хочу сменить направление, переехать в Россию и получить степень магистра по международным отношениям», — заключила она.

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Елизавета Пескова летом 2017 года работала в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», которую возглавляет бизнесмен из Чечни Умар Джабраилов. В компании рассказывали, что она занималась в том числе вопросами развития молодежного предпринимательства. В конце февраля 2019 года стало известно, что дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова проходит стажировку в Европарламенте.

Депутаты от Латвии и Литвы возмутились этим фактом и потребовал запретить ей стажироваться. Евродепутат, у которого проходила практику Пескова, отметил, что девушка не работает ни в частных, ни в публичных учреждениях России, поэтому «здесь не может быть конфликта интересов в исполнении его мандата депутата Европейского парламента».

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