В янтаре обнаружили доисторическую многоножку

В куске янтаря из Юго-Восточной Азии обнаружили идеально сохранившееся членистоногое возрастом около 99 миллионов лет.
Самку длиной чуть больше 8 миллиметров ученым удалось рассмотреть в мельчайших деталях. Стало понятно, что это не только ранее не известный вид, но и новый подотряд древних многоножек.
Используя микрокомпьютерную рентгеновскую томографию, ученые создали цифровую трехмерную модель многоножки. По словам авторов исследования, тело существа состояло из 35 колец, но у него не было похожих на волоски выростов, как у других видов.
В наши дни описано более 12 тысяч видов многоножек, включая 11 ископаемых. Об этих последних известно достаточно мало. Более того, в мире только несколько экспертов специализируются на изучении этих доисторических животных, говорит ведущий автор исследования Павел Стоев, профессор зоологии в Национальном музее естественной истории в Болгарии.
Многоножки появились около 315 миллионов лет назад. Отдельные виды достигали в длину 2 метров. В кусках бирманского янтаря ученые нашли окаменелых представителей четырех доисторических видов.
Новый подотряд многоножек назвали Burmanopetalidea, а вид — Burmanopetalum inexpectatum. В первой части названия зафиксировано место происхождения янтаря — Бирма (теперь Мьянма), а слово inexpectatum означает «неожиданный».