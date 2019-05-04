00:49 (мск), источник: Аргументы и факты
Копил, забыл, выкинул. Реальные истории людей, выбросивших деньги на свалку
Как соотечественники забывают о сбережениях и выбрасывают их на помойку вместе со старыми вещами, рассказывает АиФ.ru.
Больше четверти россиян хранят сбережения дома, к такому выводу в 2015 году пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). С одной стороны, это удобно — деньги всегда под рукой. С другой, при таком способе хранения накопления не защищены от инфляции, от грабителей, а еще от забывчивости их владельцев.
АиФ.ru собрал истории граждан, забывших о «заначке» и выкинувших кругленькие суммы на помойку.
Весна — время избавляться от накопившегося за зиму хлама. Так думал и житель Брянска, который, увлекшись генеральной уборкой, сжег полтора миллиона рублей.
Семья хранила сбережения в металлическом чайнике — деньги копили на новую квартиру.
А через
Спасти удалось только 117,5 тысяч — уцелевшие купюры удалось обменять. Как пояснили «Брянским Новостям» в Центральном банке, поврежденные банкноты можно возместить при условии, если они уцелели не менее чем на 55%.
Продал за 5000 диван со 175 000
Мягкая мебель, судя по всему, довольно популярное место для хранения накоплений. Вот еще одна история с «заначкой» в диване.
В феврале москвич Владимир решил сделать ремонт у себя в комнате, купить новую мебель, а старую продать — через сайт бесплатных объявлений. Там в результате и оказался двадцатилетний угловой диван — за 5000 рублей. Покупатель вскоре нашелся, забрал диван, а позже Владимир похвастался отцу, что заработал деньги на старом предмете интерьера. Отец мужчины, впрочем, от этой новости в восторг не пришел — оказалось, что пенсионер встроил в диван тайник, куда спрятал 175 тысяч рублей.
По информации «Московского комсомольца», Владимир написал заявление в правоохранительные органы, отметив, что деньги были в диване с 90% вероятностью. 10% москвич дал на то, что 175 тысяч рублей хранятся
А эта история произошла в 2017 году в Сыктывкаре. Местная жительница вместе с семьей переезжала в новую квартиру. А новое жилье — это свежий ремонт, новая мебель, поэтому старые предметы интерьера сыктывкарка решила не перевозить — их отнесли на свалку.
На новой квартире женщина не нашла сумку, где хранила сбережения — 130 тысяч рублей. После безрезультатного допроса родных, она вспомнила, что сумка лежала в старом шкафу. Том самом, который перед переездом отправили на свалку. Семья вернулась к старому дому, но мебели уже не было, сообщает
Житель ростовского города Аксай о месте хранения сбережений не забыл — мужчина ехал покупать новый автомобиль, когда лишился почти 2 миллионов рублей.
Пропажу 1,9 миллиона рублей он заметил не сразу, а когда обратился в полицию, честно признался, что от кругленькой суммы, скорее всего, избавился сам. К сожалению, гражданина, забравшего пакет с деньгами из мусорного контейнера, найти не удалось.
Несколько миллионов рублей на помойку случайно выбросила семья из Тюмени. Они продали квартиру мамы одного из супругов — пожилую женщину забрали жить к себе. А несколько миллионов, полученных от продажи жилплощади, тюменцы положили в пакет, который в итоге перепутали с мусором и выбросили. Когда поняли, что случилось, было поздно — контейнер уже был вывезен на мусоросортировочный завод, пишет портал Наш Город.ру.
Семейная пара отправилась на завод, рассказала о случившемся работникам и те позволили им отыскать потерю — тюменцам пришлось перерыть 12 тонн мусора. В результате пакет с заветными миллионами нашелся.
Было бы ошибкой считать, что забытые сбережения по ошибке выбрасываются только в России. Вот история из Германии, где редкий житель хранит накопления дома. Здесь о деньгах забыло отделение «Постбанка» — в 2009 году банкиры сдали в металлолом сейф, в котором оказалось 170 тысяч евро.
Средства обнаружили рабочие сталелитейного предприятия, когда начали резать сейф — сознательные немцы сообщили о находке руководству, а то вызвало полицейских. Оказалось, что перед утилизацией сейфа один из работников банка поленился заглянуть внутрь и проверить, есть ли внутри деньги.
А в прошлом году шведские дети нашли в лесу города Сунне банку с 4 тысячами евро. Как рассказала местному радио директор школы Ленита Бестермен, ребята из дошкольной группы принесли банку в учебное учреждение, после чего был вызван наряд полиции. Правда, владельца 4000 евро так и не нашли, и деньги были потрачены на детей — им организовали поездки на природу.