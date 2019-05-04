Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткие фото: как выглядит завод в Волгограде
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
Кенсингтонский дворец показал новые портреты принцессы Шарлотты
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом
Россиянам больше не нужны дачи
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
«Мама, меня будут бить»: в Сибири спустили с лестницы девочку без смартфона
Навка, Рудковская и другие звезды, воспитывающие детей необычными методами
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
«Я изуродована»: как убивает пластическая хирургия
“Снимай футболку”: Ходченкова показала постельную сцену
Умерли мучительно: найден разбившийся в 1944 Ил-22
Король Таиланда женился на девушке-генерале
«Над Аллой время не властно»: в сети восхищаются Пугачевой
Зеленский напомнил Путину о долгах РФ перед Украиной
Сексуальная Седокова разделась - фото
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Фоторепортажи
25Полководцы победы: «При параде»
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
00:49 (мск), источник: Аргументы и факты

Копил, забыл, выкинул. Реальные истории людей, выбросивших деньги на свалку

Как соотечественники забывают о сбережениях и выбрасывают их на помойку вместе со старыми вещами, рассказывает АиФ.ru.

Источник: Reuters

Больше четверти россиян хранят сбережения дома, к такому выводу в 2015 году пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). С одной стороны, это удобно — деньги всегда под рукой. С другой, при таком способе хранения накопления не защищены от инфляции, от грабителей, а еще от забывчивости их владельцев.

АиФ.ru собрал истории граждан, забывших о «заначке» и выкинувших кругленькие суммы на помойку.

Решил убраться, сжег полтора миллиона

Весна — время избавляться от накопившегося за зиму хлама. Так думал и житель Брянска, который, увлекшись генеральной уборкой, сжег полтора миллиона рублей.

Семья хранила сбережения в металлическом чайнике — деньги копили на новую квартиру.

Но однажды супруга нашего героя решила перепрятать 1,5 миллиона в старый диван, о чем мужу не сообщила.

А через какое-то время брянец от дивана решил избавиться, и не просто выкинуть его, а сжечь.

Читайте также
Американка случайно выбросила кружку сына с крупной суммой внутри

Спасти удалось только 117,5 тысяч — уцелевшие купюры удалось обменять. Как пояснили «Брянским Новостям» в Центральном банке, поврежденные банкноты можно возместить при условии, если они уцелели не менее чем на 55%.

Продал за 5000 диван со 175 000

Мягкая мебель, судя по всему, довольно популярное место для хранения накоплений. Вот еще одна история с «заначкой» в диване.

В феврале москвич Владимир решил сделать ремонт у себя в комнате, купить новую мебель, а старую продать — через сайт бесплатных объявлений. Там в результате и оказался двадцатилетний угловой диван — за 5000 рублей. Покупатель вскоре нашелся, забрал диван, а позже Владимир похвастался отцу, что заработал деньги на старом предмете интерьера. Отец мужчины, впрочем, от этой новости в восторг не пришел — оказалось, что пенсионер встроил в диван тайник, куда спрятал 175 тысяч рублей.

Москвич связался с мужчиной, купившим диван, признался, что внутри остались его вещи, которые он хотел бы забрать, но новый владелец мебели ответил, что ничего внутри дивана нет.

По информации «Московского комсомольца», Владимир написал заявление в правоохранительные органы, отметив, что деньги были в диване с 90% вероятностью. 10% москвич дал на то, что 175 тысяч рублей хранятся где-то в другом месте, которое его отец забыл. От продажи остальной старой мебели Владимир, кстати, не отказался.

Шкаф с сюрпризом

Читайте также
В США два миллиона долларов остались без хозяина

А эта история произошла в 2017 году в Сыктывкаре. Местная жительница вместе с семьей переезжала в новую квартиру. А новое жилье — это свежий ремонт, новая мебель, поэтому старые предметы интерьера сыктывкарка решила не перевозить — их отнесли на свалку.

На новой квартире женщина не нашла сумку, где хранила сбережения — 130 тысяч рублей. После безрезультатного допроса родных, она вспомнила, что сумка лежала в старом шкафу. Том самом, который перед переездом отправили на свалку. Семья вернулась к старому дому, но мебели уже не было, сообщает пресс-служба МВД по республике Коми. Полиция нашла мужчину, забравшего шкаф себе домой, но он заявил, что никаких денег там не находил.

Два миллиона на помойку

Житель ростовского города Аксай о месте хранения сбережений не забыл — мужчина ехал покупать новый автомобиль, когда лишился почти 2 миллионов рублей.

По дороге гражданин заехал на свалку — выкинуть накопившийся дома мусор, и вместе с пакетом с отходами мужчина выкинул в контейнер и пакет с деньгами на машину, рассказали местному СМИ RostovGazetaв пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пропажу 1,9 миллиона рублей он заметил не сразу, а когда обратился в полицию, честно признался, что от кругленькой суммы, скорее всего, избавился сам. К сожалению, гражданина, забравшего пакет с деньгами из мусорного контейнера, найти не удалось.

Перерыли 12 тонн мусора

Читайте также
Американка выиграла в лотерею 30 раз за день

Несколько миллионов рублей на помойку случайно выбросила семья из Тюмени. Они продали квартиру мамы одного из супругов — пожилую женщину забрали жить к себе. А несколько миллионов, полученных от продажи жилплощади, тюменцы положили в пакет, который в итоге перепутали с мусором и выбросили. Когда поняли, что случилось, было поздно — контейнер уже был вывезен на мусоросортировочный завод, пишет портал Наш Город.ру.

Семейная пара отправилась на завод, рассказала о случившемся работникам и те позволили им отыскать потерю — тюменцам пришлось перерыть 12 тонн мусора. В результате пакет с заветными миллионами нашелся.

Европейский опыт

Было бы ошибкой считать, что забытые сбережения по ошибке выбрасываются только в России. Вот история из Германии, где редкий житель хранит накопления дома. Здесь о деньгах забыло отделение «Постбанка» — в 2009 году банкиры сдали в металлолом сейф, в котором оказалось 170 тысяч евро.

Средства обнаружили рабочие сталелитейного предприятия, когда начали резать сейф — сознательные немцы сообщили о находке руководству, а то вызвало полицейских. Оказалось, что перед утилизацией сейфа один из работников банка поленился заглянуть внутрь и проверить, есть ли внутри деньги.

А в прошлом году шведские дети нашли в лесу города Сунне банку с 4 тысячами евро. Как рассказала местному радио директор школы Ленита Бестермен, ребята из дошкольной группы принесли банку в учебное учреждение, после чего был вызван наряд полиции. Правда, владельца 4000 евро так и не нашли, и деньги были потрачены на детей — им организовали поездки на природу.

Можно ли есть кулич до Пасхи?
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа по ядерной сделке
Путин предложил ввести новый налоговый вычет
Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом
Россиян обязали заплатить за жилье более 130 млрд рублей
В Крыму напомнили Зеленскому, что объединяет Россию и Украину
Власти отреагировали на георгиевские ленточки со свастикой
Спорт
Бенитес на пути Клоппа, «Аякс» в шаге от первого трофея сезона Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе 4 и 5 мая
Hi-Tech
Самый жуткий цех: как сегодня выглядит легендарная военная база Мурашки по коже...
Авто
О, счастливчик! Необычные находки в старых гаражах (фото, видео) Многим знакомо непередаваемое словами чувство радости от найденной в кармане весенней куртки купюры. А теперь представьте: только что приобретенный гараж, а там «забытый»… автомобиль. Думаете, это невозможно?
Кино
Эмилия Кларк: «Никто не в восторге от раздевания перед камерой» В преддверии развязки «Игры престолов» звезда культового сериала порассуждала о причинах его невероятного успеха, сложностях съемок в обнаженных сценах, о силе женщин вообще и своей героини в частности
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Стоит ли начинать отношения? 389
Фотоуроки: обсуждение фотографий 196
Отопительный сезон закончен! 78
Хочется поддержки,слезы накатывают,переживаю.. 70
Леди
Почему разводиться тяжело только в первый раз Психолог делится своим опытом и некоторыми академическими знаниями, которые помогут преодолеть развод и поверить, что жизнь после него продолжается.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь