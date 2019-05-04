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10:20 (мск), источник: Известия

Подвесили язык: как Казахстан отказывается от русского алфавита

К чему приведет переход на латиницу.

Источник: РИА "Новости"

Казахстан продолжает перевод казахского языка на латинский алфавит. В конце апреля Нацбанк страны выпустил монеты, на которых отсутствуют надписи на кириллице. «Известия» разбирались, что уже удалось сделать для смены азбуки, как на нововведения реагируют жители страны.

Латинизация всей страны

Нацбанк Казахстана выпустил в обращение монеты с дизайном на латинице 26 апреля. На оборотной стороне (реверсе) изображен герб страны. Название государства теперь — не «Қазақстан», а «Qazaqstan». На лицевой стороне (аверсе) указан номинал монет, а также текстовые надписи с наименованием национальной валюты «teńge» и сокращенным обозначением банка-эмитента — QUB (Qazaqstan Ulttyq Banki). На монетах 100 тенге сбоку написано «júz teńge».

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В Национальном банке обратили внимание, что деньги нового и старого дизайнов остаются платежным средством. У новых монет изменились только надписи, а вес, диаметр и сплав используемого для их изготовления металла остались прежними.

При этом латиница внедряется не только на денежных знаках.

Столицу страны Астану переименовали в Нурсултан только 23 марта, а на здании акимата (администрации) города уже разместили вывеску с латинским вариантом названия. В феврале в столице Казахстана презентовали новый IT-проект, посвященный трансформации языка. В частности, пользователям представили онлайн-конвертер, который способен перевести текст с кириллицы на латиницу и обратно. В ходе презентации с помощью конвертера на латиницу перевели роман-эпопею Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

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Об изменении алфавита власти говорили давно.

Первый президент страны Нурсултан Назарбаев озвучил такую идею еще в 2006 году в ходе выступления перед членами Ассамблеи народа Казахстана (совещательный орган, призванный подчеркнуть мультиэтничный характер общества в стране). В 2012 году Назарбаев выдвинул такое предложение, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана.

— Это послужит не только развитию казахского языка, но и превратит его в язык современной информации, — говорил он.

В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о переводе языка с кириллицы на латиницу. Глава государства тогда объяснял, что новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык. По планам казахских властей, с 2021 года в стране начнут выдавать новые паспорта и удостоверения личности. В 2024—2025 годах будет совершен переход на латиницу государственных органов, организаций образования и государственных СМИ.

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Война с апострофами

Протестов против собственно реформы было немного. Зато жаркие споры возникли вокруг вариантов казахской азбуки на латинице. В казахском языке существует много слов с буквами «ж», «ш», «ы», а передать их на латинице проблематично. Первую версию алфавита предложил директор республиканского координационно-методического центра развития языков Ербол Тлешов.

Его алфавит состоял из 25 знаков и включал в себя восемь диграфов (письменных знаков, состоящих из двух букв и обозначающих отдельную фонему, например, польские cz [ч], sz [ш]). В интернете инициатива вызвала недоумение из-за странности написания отдельных слов. Например, «cәбіз» (морковь) через диграфы писалось бы как saebiz.

Также разработчики проекта нового казахского алфавита пришли к мнению, что казахстанцы не восприняли букву «w».
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Вторую версию Нурсултану Назарбаеву предложили в октябре 2017 года. Азбука состояла из 32 букв. В использовании девяти из них предложили использовать апостроф — небуквенный знак в виде надстрочной запятой. Здесь также не обошлось без казусов. Например, фамилия Шишкин писалась бы как S’is'kin. Некоторые казахские слова на латинице получили неоднозначный смысл, например слово «шығыс» (восточный) стал бы S’yg's, что созвучно другому слову, обозначающему занятие любовью.

Проблемой стало и то, что апострофы сильно усложняли набор и чтение текста.

Филологи посчитали, что в тексте из 100 слов используется около 75 апострофов. Некоторые слова до такой степени перегружались верхними запятыми, что продраться через них было крайне сложно. Например, в слове «училище» появлялось семь надстрочных знаков.

В феврале 2018 года Нурсултан Назарбаев утвердил третью версию, которая действует и сейчас. В ней появились диакритические знаки — акуты (острое ударение — образный штрих над буквой), а также диграфы sh и ch.

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Впрочем, утверждение алфавита — только один из необходимых шагов.

На основе алфавита должны быть разработаны правила правописания для сложных случаев. В январе 2019 года такой свод инструкций одобрило министерство культуры. Если правила на кириллице состояли из 9 глав с 52 пунктами, то теперь количество пунктов увеличилось до 107.

— Мы объединяли очень сложно объединяемое, мы соединяли сложно соединимое, и вот у нас была такая каша. Много было противоречивых моментов раньше, а сейчас мы попытались это упростить, — объяснил разработчик латинской графики казахского языка, директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Ерден Кажыбек.

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Миллионы на блогеров

На практике всё пока выглядит сумбурно. Очевидцы свидетельствуют, что в крупнейшем городе страны Алма-Ате латинизированных вывесок довольно много. Некоторые написаны с апострофами, другие — с акутами, на некоторых встречаются умлауты или линии над специфическими буквами, какие-то и вовсе напоминают арабскую графику.

Встречаются по городу и примеры русских слов, набранных латиницей.
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— Официальное требование я не слышала, но слышала, что сейчас надо так делать. И многие так делают. В будущем всё на латинском же будет, поменяли же всё, и учатся сейчас даже на латинском вроде бы. Поэтому и мы так сделали, — пояснила журналистам владелица одного из магазинов с обновленной вывеской.

Изменения алфавита требуют значительных затрат. Общую стоимость реформы власти страны не называли, но некоторые расценки стали известны в 2018 году. Так, на переподготовку 192 тыс. учителей потратят 11 млрд тенге (1,8 млрд рублей). Более 200 млрд тенге (34 млрд рублей) потратят на переиздание учебников. Отдельно оговаривается популяризация реформы в соцсетях. На блогеров, которые прорекламируют отказ от кириллицы, израсходуют 460 млн тенге (78 млн рублей).

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А самое главное — результат реформы пока остается туманным. Очевидно, что старшее поколение продолжит пользоваться кириллицей, а молодежь переориентируется на латиницу.

Таким образом, реформа усилит разрыв поколений. Могут усложниться межнациональные отношения. Официальная Москва поводов для беспокойства не видит, но уровень владения русским языком в Казахстане, вероятно, ухудшится, русскоязычные граждане почувствуют себя менее уютно и задумаются об отъезде из страны.

Впрочем, планы чиновников еще может скорректировать суровая реальность. В соседнем Узбекистане, например, от кириллицы официально отказались еще в 1993 году, но даже государственное делопроизводство полностью перевести на латиницу до сих пор не удалось. Уличная реклама, меню в ресторанах, газеты, книги также часто печатаются «русскими буквами». Вполне возможно, что и в Казахстане трансформация затянется на десятилетия.

Лингвисты выступили против апострофов в новом казахском алфавите
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17 января 2018© Ньюстюб
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