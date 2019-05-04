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11:24 (мск), источник: РИА Новости

Коллекторы рассказали, как правильно планировать бюджет

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рекомендует россиянам правильно планировать свой бюджет, соблюдая формулу 50−30−20 вне зависимости от наличия долгов.

Источник: РИА Новости

«Основной и, пожалуй, главный совет каждому, вне зависимости от наличия долгов — правильно планировать свой бюджет, строго соблюдая формулу 50−30−20», — сказал РИА Новости президент НАПКА Эльман Мехтиев.

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По его словам, 50% бюджета должны составлять обязательные платежи (еда, коммунальные услуги, проезд, бензин, оплата мобильного телефона, обучение).

«В идеале именно сюда и должна входить оплата кредита», — подчеркнул президент ассоциации.

На покупки и развлечения должно приходиться 30% бюджета, а оставшиеся 20% в идеале необходимо направлять на сберегательный счет в банке, советует Месхиев.

«Как показывает статистика, около 45% должников никогда не занимались планированием своего бюджета, что в том числе и стало причиной их выхода на просрочку», — резюмировал он.

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