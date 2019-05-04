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13:10 (мск), источник: РИА Новости

В Москве завершился мотопарад

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мотопарад в Москве завершился, Комсомольский проспект и Садовое кольцо открыты для движения, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

«Мотопарад завершен (о, это было волшебно!), Комсомольский проспект и Садовое кольцо открыты для движения. Но мотоциклисты по-прежнему на дороге (до снега точно), не забывайте смотреть по зеркалам. И не забываем, что вечером репетиция Парада», — говорится в сообщении.

Мотофестивали начали проводить в Москве с 2017 года. Они традиционно включают в себя мотопарад на Садовом кольце. Движение транспорта ограничивают по маршруту следования колонны. После завершения заезда улицы открывают для автомобилистов. Парад длится в течение одного часа, байкеров сопровождают сотрудники ГИБДД.

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