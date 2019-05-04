13:10 (мск), источник: РИА Новости
В Москве завершился мотопарад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мотопарад в Москве завершился, Комсомольский проспект и Садовое кольцо открыты для движения, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
«Мотопарад завершен (о, это было волшебно!), Комсомольский проспект и Садовое кольцо открыты для движения. Но мотоциклисты
Мотофестивали начали проводить в Москве с 2017 года. Они традиционно включают в себя мотопарад на Садовом кольце. Движение транспорта ограничивают по маршруту следования колонны. После завершения заезда улицы открывают для автомобилистов. Парад длится в течение одного часа, байкеров сопровождают сотрудники ГИБДД.