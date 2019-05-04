Шеф-редактор «Союзмультфильма» рассказал, как Чебурашка лишился хвоста

В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов. Юбилей отмечают картины «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Умка». Чебурашку придумал писатель Эдуард Успенский в 1966 году, а его образ создал в мультфильме «Крокодил Гена» Леонид Шварцман.
«Много лет все пытаются понять, в чем секрет его обаяния. Зверек неизвестной породы, взявшийся из ниоткуда, ничего не умеющий, мешающийся всем под ногами, но решивший передружить весь город. Безусловно, помимо характера, который заложил в книге Эдуард Успенский, на передний план выходит его визуальный образ, придуманный Леонидом Шварцманом. Кукла создавалась мучительно долго, размер ушей, глаз постоянно менялся. Длинный хвост был оторван уже почти перед кинокамерой — мешал пластике», — рассказал Капков.
Он отметил, что созданию невероятного обаяния Чебурашки способствовал и голос актрисы Клары Румяновой. По мотивам книги режиссер Роман Качанов создал четыре мультфильма — «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идет в школу».