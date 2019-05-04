14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США откроется парк развлечений «Звездные войны»
Обнародованы первые снимки аттракционов.
В калифорнийском городе Анахайм готовятся к открытию тематического парка «Звездные войны: край галактики» в Диснейленде. Он примет первых посетителей уже в мае.
В конце августа такая же зона откроется в Диснейленде во Флориде, сообщают американские СМИ. Первые снимки из Калифорнии компания Walt Disney Imagineering распространила в соцсетях.
Строительство парков развлечений началось в 2016 году. Обе зоны будут созданы в виде планеты Батуу, которая появляется в романе «Траун: Союзники» Тимоти Зана по вселенной «Звездных войн» и в мультфильме «Звёздные войны: Сопротивление» 2018 года.
Самый ожидаемый аттракцион парка — «Тысячелетний сокол: Контрабандный рейс». Посетителям предложат взять на себя управление кораблем.
Еще один аттракцион — «Звёздные войны: Восход Сопротивления», погружающий в разгар сражения между Первым орденом и Сопротивлением.
Разрабатывая дизайн парка, сотрудники Walt Disney Imagineering посещали Стамбул и Марокко, а также изучали архивы Lucasfilm.
Анна Лысенко
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