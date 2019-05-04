Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Лаврова о Зеленском вызвало реакцию общественности
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
Семья донора послушала, как бьется его сердце в чужой груди
Фигурное катание в России: эволюция костюма
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом Парламентарии могут заставить чиновников отказаться от наследства за рубежом
Ольга Орлова показала редкое фото сына
В Крыму ребенка едва не унесло на воздушном шаре в открытое море
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
«Я изуродована»: как убивает пластическая хирургия
“Снимай футболку”: Ходченкова показала постельную сцену
Умерли мучительно: найден разбившийся в 1944 Ил-22
Ксения Собчак надела тюрбан и удивила сеть
54-летняя Апина в откровенных нарядах разочаровала фанатов
Зеленский напомнил Путину о долгах РФ перед Украиной
Сексуальная Седокова разделась - фото
Зачем опять отключают горячую воду и почему это не кончится?
Россияне бросились скупать загородное жилье
Фоторепортажи
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США откроется парк развлечений «Звездные войны»

Обнародованы первые снимки аттракционов.

В калифорнийском городе Анахайм готовятся к открытию тематического парка «Звездные войны: край галактики» в Диснейленде. Он примет первых посетителей уже в мае.

В конце августа такая же зона откроется в Диснейленде во Флориде, сообщают американские СМИ. Первые снимки из Калифорнии компания Walt Disney Imagineering распространила в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Строительство парков развлечений началось в 2016 году. Обе зоны будут созданы в виде планеты Батуу, которая появляется в романе «Траун: Союзники» Тимоти Зана по вселенной «Звездных войн» и в мультфильме «Звёздные войны: Сопротивление» 2018 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самый ожидаемый аттракцион парка — «Тысячелетний сокол: Контрабандный рейс». Посетителям предложат взять на себя управление кораблем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один аттракцион — «Звёздные войны: Восход Сопротивления», погружающий в разгар сражения между Первым орденом и Сопротивлением.

Разрабатывая дизайн парка, сотрудники Walt Disney Imagineering посещали Стамбул и Марокко, а также изучали архивы Lucasfilm.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также

Сеул сообщил о ракетных запусках в КНДР
«Шок вполне допустим»: что будет с рублем после майских
Израильские танки атаковали более десяти целей в секторе Газа
В США Boeing-737 со 136 пассажирами на борту оказался в реке
Эксперты рассказали об опасности мытья куриного мяса
Как россияне забывают о сбережениях и выбрасывают их на помойку
Подвесили язык: как Казахстан отказывается от русского алфавита
Спорт
Комличенко побил рекорд чешской лиги. Больше не забивал никто Наш парень
Hi-Tech
Жуть и запустение: заброшенный мясокомбинат в Санкт-Петербурге Печально на это смотреть.
Авто
О, счастливчик! Необычные находки в старых гаражах (фото, видео) Многим знакомо непередаваемое словами чувство радости от найденной в кармане весенней куртки купюры. А теперь представьте: только что приобретенный гараж, а там «забытый»… автомобиль. Думаете, это невозможно?
Кино
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой Принцесса, Наташа Ростова и, конечно, любительница украшений «Тиффани» Холли Голайтли — любуемся яркими кадрами с изящной красавицей, иконой кинематографа
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Популярные темы на «Детях»
Сенаторша кормит грудью во время заседания 122
История привычных вещей. Нижнее белье. 108
Чья должна быть общая фамилия в семье? 105
Хочется поддержки,слезы накатывают,переживаю.. 89
Леди
Похудевшая Екатерина Стриженова показала фигуру в купальнике В сети восхитились фигурой звезды.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь