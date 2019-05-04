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22:27 (мск), источник: РИА Новости

На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Советский боевой корабль, затонувший от немецкой торпеды в 1945 году, обнаружен на дне Баренцева моря, сообщает пресс-служба Северного флота.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC», — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

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По словам Евменова, глубоководникам Северного флота удалось поднять с борта затонувшего объекта носовое орудие, которое помогло классифицировать противолодочный корабль и установить его бортовой номер.

В пресс-службе Севфлота напомнили, что корабль впервые был обнаружен специалистами Северного флота в 2016 году. Специалисты установили, что в 1945 году БО-224 был торпедирован и потоплен германской подводной лодкой «U-995», погибли 33 человека.

Евменов рассказал, что специалисты начали поиск родственников экипажа корабля, чтобы с их участием отдать дань памяти погибшим морякам и установить мемориальную доску, как было сделано в месте гибели подводной лодки Д-1 «Декабрист».

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