22:27 (мск), источник: РИА Новости
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Советский боевой корабль, затонувший от немецкой торпеды в 1945 году, обнаружен на дне Баренцева моря, сообщает
«Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC», — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
По словам Евменова, глубоководникам Северного флота удалось поднять с борта затонувшего объекта носовое орудие, которое помогло классифицировать противолодочный корабль и установить его бортовой номер.
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Евменов рассказал, что специалисты начали поиск родственников экипажа корабля, чтобы с их участием отдать дань памяти погибшим морякам и установить мемориальную доску, как было сделано в месте гибели подводной лодки Д-1 «Декабрист».
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