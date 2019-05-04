17:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка сфотографировала «русалок» в прачечной
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Американская художница и скульптор Оливия Эрлангер создала серию парадоксальных снимков, в которых из стиральных машин в общественных прачечных свисают русалочьи хвосты.
Съемку Оливия организовала в
«Я не совсем уверен, что здесь происходит, но это не только о русалках и стиральных машинах», — шутит культуролог Кристофер Ричардс. Сама Оливия, которая читает лекции по искусству и курирует выставки в галереях и музеях, говорит, что старается показать городское пространство
В предыдущей инсталляции любительницы экспериментального искусства фигурировали змеиные языки.
Анна Лысенко
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