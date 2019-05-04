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17:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка сфотографировала «русалок» в прачечной

Это новый арт-проект.

Американская художница и скульптор Оливия Эрлангер создала серию парадоксальных снимков, в которых из стиральных машин в общественных прачечных свисают русалочьи хвосты.

Съемку Оливия организовала в Лос-Анджелесе в партнерстве с Mother Culture, современной художественной и медиа-платформой.

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«Я не совсем уверен, что здесь происходит, но это не только о русалках и стиральных машинах», — шутит культуролог Кристофер Ричардс. Сама Оливия, которая читает лекции по искусству и курирует выставки в галереях и музеях, говорит, что старается показать городское пространство по-новому.

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В предыдущей инсталляции любительницы экспериментального искусства фигурировали змеиные языки.

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Анна Лысенко

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