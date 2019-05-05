07:33 (мск), источник: Коммерсантъ
В России вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона
Правила идентификации пользователей мессенджеров в России по номеру телефону вступили в силу в воскресенье, 5 мая.
Соответствующее постановление правительства было опубликовано 6 ноября 2018 года. Согласно документу, пользователям надо будет подтвердить, что им принадлежит используемый ими номер телефона. Во время процесса идентификации мессенджер будет направлять сотовому оператору запрос, чтобы узнать, есть ли абонент в базе данных. У оператора будет 20 минут на то, чтобы предоставить ответ.
Если пользователь расторгает договор с оператором связи, то мессенджер должен быть уведомлен об этом в течение суток. После этого надо провести повторную идентификацию.
Согласно постановлению, при идентификации пользователя мессенджер будет направлять оператору связи электронный запрос о наличии абонентского номера. Оператор, в свою очередь, должен предоставить информацию в течение 20 минут с момента получения запроса. В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от оператора связи идентификация пользователя считается не пройденной. В таких случаях мессенджер отказывается от предоставления услуг пользователю.