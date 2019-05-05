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08:17 (мск), источник: Газета.Ру

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В ведомстве напомнили, что на предстоящей неделе рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, а выходные дни будут длиться с 9 по 12 мая включительно.

Также отмечается, что продолжительность рабочего дня в предпраздничный день 8 мая будет сокращена на один час.

Ранее россиян предупреждали о двухдневной рабочей неделе.

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