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09:54 (мск), источник: Интерфакс

У мусульман начался священный месяц рамадан

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — В это воскресенье с заходом солнца у мусульман начинается священный месяц рамадан — время поста и молитвы, когда приверженцы ислама добрыми делами и воздержанием будут испрашивать у всевышнего прощения грехов.

Завершится рамадан 5 июня праздником Ураза-байрам, или, по-арабски, Ид аль-Фитр.

Существуют разные традиции определения начала рамадана. Формально он наступает с появлением на небе нового месяца, однако месяц может быть не виден из-за туч, и в этом случае исламское духовенство может принять решение о переносе начала священного месяца на другой день — соответственно, позже отмечается и праздник разговения.

От поста в рамадан освобождаются дети, беременные и кормящие женщины, больные, престарелые люди, а также путники.

В дни рамадана мусульмане обязаны также выплачивать специальную милостыню — садаку, размер которой четко установлен. Богатые россияне в этом году должны будут выплатить пожертвования в размере не менее 500 рублей за каждого члена семьи, люди со средним достатком — по 300 рублей, а малоимущие — по 100 рублей.

Что такое Рамадан?
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