10:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Гизе обнаружили древнее кладбище (фото)
Захоронения датированы временем Древнего царства.
На плато Гиза в пригороде Каира обнаружили древнее кладбище, сообщило Министерство по делам древностей Египта.
Захоронения рядом с пирамидами датировали временем Древнего царства. Самая старая из обнаруженных гробниц была построена из известняка во времена V династии в середине ІІІ тысячелетия до нашей эры.
Гробница принадлежала двум высокопоставленным сановникам. Сначала — верховному священнику и судье
В ней сохранились надписи, рисунки и много артефактов, среди которых — статуя владельца гробницы, его жены и сына.
По словам археологов, кладбище использовали и в более поздний период — с VII века до нашей эры. Здесь обнаружены деревянные, расписанные иероглифами саркофаги, деревянные и глиняные погребальные маски, некоторые из низ разрисованы.
Анна Лысенко
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