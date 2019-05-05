11:31 (мск), источник: Lenta.Ru
В Нью-Йорке на акцию «Бессмертный полк» вышли более двух тысяч человек
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По данным агентства, шествие прошло в субботу, 4 мая. Его участниками стали как англоязычные американцы, так и потомки ветеранов Украины, Белоруссии, Прибалтики и других бывших республик СССР. Количество принявших участие в шествии людей в этом году стало рекордным для
«Такие акции, как “Бессмертный полк”, очень важны, причем особенно здесь, за границей, чтобы передавать память, историю детям, оторванным от родины, ведь им необходима самоидентификация, им нужно помнить, кто они есть», — рассказала агентству одна из участниц акции Марина Благодарь.
По словам ученика одной из школ Бруклина Максима, его одноклассники ничего не знают о Дне Победы. Сам школьник считает этот день великим, потому что «если бы его не было, мы бы разговаривали сейчас не на родном, а немецком языке».
Американец Франк Джамфри, который пришел на акцию вместе со своей русской женой, тоже отметил, что большинство его соотечественников ничего не знают о Великой Отечественной войне. Однако он уверен, что важно «отмечать победу всего человечества над фашизмом» и «отдавать дань уважения предкам».
Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в мемориале бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен 5 мая. По словам председателя правления общества бывших российских узников Маутхаузена Алексей Конопатченков, в настоящее время живы пятеро из бывших российских заключенных нацистского концлагеря.