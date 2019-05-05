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11:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В Нью-Йорке на акцию «Бессмертный полк» вышли более двух тысяч человек

В Нью-Йорке в пятый раз прошла акция «Бессмертный полк». В шествии приняло участие более двух тысяч человек, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, шествие прошло в субботу, 4 мая. Его участниками стали как англоязычные американцы, так и потомки ветеранов Украины, Белоруссии, Прибалтики и других бывших республик СССР. Количество принявших участие в шествии людей в этом году стало рекордным для Нью-Йорка.

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«Такие акции, как “Бессмертный полк”, очень важны, причем особенно здесь, за границей, чтобы передавать память, историю детям, оторванным от родины, ведь им необходима самоидентификация, им нужно помнить, кто они есть», — рассказала агентству одна из участниц акции Марина Благодарь.

По словам ученика одной из школ Бруклина Максима, его одноклассники ничего не знают о Дне Победы. Сам школьник считает этот день великим, потому что «если бы его не было, мы бы разговаривали сейчас не на родном, а немецком языке».

Американец Франк Джамфри, который пришел на акцию вместе со своей русской женой, тоже отметил, что большинство его соотечественников ничего не знают о Великой Отечественной войне. Однако он уверен, что важно «отмечать победу всего человечества над фашизмом» и «отдавать дань уважения предкам».

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в мемориале бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен 5 мая. По словам председателя правления общества бывших российских узников Маутхаузена Алексей Конопатченков, в настоящее время живы пятеро из бывших российских заключенных нацистского концлагеря.

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