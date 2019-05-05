12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Туристы обнаружили у себя в джакузи живого медведя (фото)
Еще несколько животных бродили рядом.
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Еще несколько животных бродили рядом.
Проснувшись утром, Элизабет Стрикленд и ее парень Трэвис увидели у себя на террасе черного медведя, принимающего ванну.
Жители Теннеси отправились в короткий отпуск в уединенный загородный домик в лесу. Утром мужчину разбудил необычный шум. Выглянув в окно, он и увидел забавную картину. Медведь спокойно сидел в воде, держа спину прямо. При этом еще несколько медведей ходили по двору и наблюдали за купающимся сородичем.
Элизабет тут же принялась снимать животных. Как только медведи ушли, туристы захлопнули крышку джакузи на террасе, чтобы инцидент не повторился.
В последние годы популяция черного медведя в штате Теннесси растет. В январе, по оценкам Агентства по охране дикой природы, в штате насчитывалось 7000 этих животных. Черные медведи обычно стараются избегать встреч с людьми, но их может привлечь мусор и пища, оставленные на улице.
Анна Лысенко
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