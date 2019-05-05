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14:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Темнокожие женщины победили в трех главных конкурсах красоты США

Впервые в истории США победительницами трех главных конкурсов красоты стали темнокожие женщины. Об этом сообщает телеканал CNN.

28-летняя юристка из Северной Каролины Чесли Крист была удостоена звания «Мисс США». Девушка заявила, что стремится изменить американскую систему правосудия, а также оказать помощь несправедливо заключенным гражданам.

«Мисс Тинейджер США» признали 18-летнюю Кайли Гэррис из Коннектикута. Осенью 2018 года победительницей конкурса «Мисс Америка 2019» стала 23-летняя Ниа Франклин.

Отмечается, что история подобных конкурсов в стране восходит к 1920-м годам, однако на протяжении 50 лет они проходили преимущественно с участием белых девушек. В 1983 году Ванесса Уильямс стала первой темнокожей обладательницей титула «Мисс Америка», а через семь лет афроамериканку Кэрол Энн-Мари Гист наградили званием «Мисс США».

Летом 2018 года организаторы конкурса красоты «Мисс Америка» объявили, что исключили дефиле в купальниках из программы, и пообещали включить в число участниц «женщин всех размеров и форм». Глава попечительского совета конкурса Гретхен Карлсон, завоевавшая титул в 1989 году, заявила, что мероприятие «превратится из шоу в соревнование». Она добавила, что участницы «Мисс Америка» также смогут носить не только вечерние платья, а одежду, в которой им будет комфортно.

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