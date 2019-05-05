255 лет Смольному: как готовили фрейлин и покладистых жен

Вступив на престол, Екатерина II задумалась о пересмотре системы образования, основной вектор развития был взят на «развитие новой породы людей». В этом ей помогал президент Академии художеств, а позже попечитель Смольного института Иван Бецкой.
Чтобы вырастить нового человека, нужно было отгородить его от привычных устоев, изолировать от окружающего мира. Именно поэтому начали создаваться закрытые воспитательно-образовательные учреждения для детей с 5−6 и до 18 лет. Смольный стал одним из таких. Сначала он назывался «Императорское воспитательное общество благородных девиц».
Главной задачей учреждения было «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества».
Такое положение было прописано в указе, составленным Бецким и подписанным Екатериной II.
Далеко не все могли попасть в Смольный. Будущие студентки должны были сдать вступительные экзамены по русскому и французскому языкам, а также иметь хорошее религиозное воспитание. Ключевую роль в наборе студенток играло происхождение.
В институте обучались одновременно около 200 воспитанниц. Изначально девочек принимали с 6 лет и выпускали только к 18 годам.
Все это время воспитанницам нельзя было ездить домой. Родители подписывали документ, запрещающий забирать детей обратно. Встречаться можно было только в специально отведенное время с разрешения руководства.
Предметы распределялись в зависимости от возраста. С 6 до 9 лет обучали Закону Божьему, русскому и иностранному языкам, арифметике, рукоделию и танцам. С 9 до 12 лет добавлялись гуманитарные науки: история, география, а также домашнее хозяйство. Следующие три года, с 12 до 15 лет, включались новые предметы: физика, архитектура. С 15 до 18 лет ученицы повторяли пройденный материал и усиленно занимались домоводством.
Интересно, что в зависимости от возраста девушки носили платья разных цветов.
Самые юные воспитанницы одевались в форму кофейного цвета, средним было положено носить платья голубого, старшим серого, а почти выпускницам белого цвета.
Условия жизни в Смольном были спартанскими. Хотя к институткам нельзя было применять физическое насилие, жить им приходилось совсем несладко. Девушки жили в комнатах, где температура не поднималась выше 16 градусов. Они рано вставали и рано ложились спать, утром умывались ледяной водой из Невы.
Завтракали девицы небольшой порцией каши с молоком, куском хлеба с ломтиком сыра и сливочного масла, а также чаем со сдобой. На обед подавали овощной суп, мясо и маленький пирожок. Вечером воспитанницы пили чай с булкой.
Во время постов питались хуже. Утром полагались картошка с постным маслом и вязкая каша, днем суп с крупой, небольшой кусок рыбы и постный пирожок.
Даже Николай I обратил внимание, насколько плохо питались девицы.
Об этом вспоминает в мемуарах Софья Хвощинская, которая заканчивала институту в 1852 году: «Государя в этот день никто в Институт не ждал; как вдруг быстро разнесшаяся по всему Смольному весть о том, что он приехал и проследовал с внутреннего или, лучше сказать, с «черного входа» — и не куда-нибудь, а на кухню! — повергла одних в недоумение, других — в крайний испуг. Уже впоследствии нам стало известно, что Государь, подойдя к котлу, в котором только что был сварен рыбный суп, точнее, уха, опустил в котел ложку, попробовал довольно жидкое варево и сказал:
— Даже дешевой такой рыбы пожалели. Ну, а теперь, что на второе? Н-да… Моих солдат лучше кормят!
Хотя институт и жил единым уставом «воспитать благородных девиц», в Смольном царила своя иерархия. Девицы принадлежали к двум домам — Николаевскому и Александровскому. Воспитанницы первого были дворянками, второго — дочерьми известных купцов, банкиров, священников и чиновников. Они были лишены многих привилегий, которыми обладали первые. Два раза в год девушки Николаевской половины катались в придворных каретах с парадным эскортом офицеров. Их также возили во дворец для получения наград.
Дворянки сдавали императорский экзамен, на котором обязательно присутствовали особы из царского рода. Их возили на императорский бал, где с ними танцевали князья, иностранные принцы и персоны из царской свиты.
Помимо того, что мещанская половина была обделена светскими мероприятиями, девочкам приходилось первыми отвешивать реверанс, и только потом им отвечали взаимностью.
Во время церковной службы мещанки стояли только на своей стороне, где также молилась прислуга Смольного — служанки, кухарки, нянечки.
Сад, где гуляли институтки, тоже был разделен для Александровской и Николаевской половины. Зимой для молодых дворянок на тропинках стелили доски, чтобы их ноги не соприкасались со снегом.
После выпуска девушки из Николаевской половины могли стать фрейлинами — придворными дамами царского двора.
Когда умерла Екатерина II, Смольным начала управлять жена Павла I Мария Федоровна. Она внесла существенные изменения в жизнь института. Воспитанниц стали принимать с восьмилетнего возраста, а сроки обучения сократились с 12 до 9 лет. Появились почасовые уроки, а также экзамены два раза в году. По их результатам смолянок распределяли в разные классы. Первый класс был с самыми успевающими девочками, второй — с теми, кто учился на средний балл, а третий с отстающими.
Изменились цели обучения смолянок. Основной задачей стало воспитать не фрейлину, а хорошую покладистую жену. Смольный институт просуществовал в Санкт-Петербурге до 1917 года.