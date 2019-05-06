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07:55 (мск), источник: Известия

Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить

Выплату за второго ребенка к 2020 году планируется оформлять в электронном виде.

Источник: Известия

В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде. Матерей, родивших или усыновивших второго ребенка, будут заносить в специальный цифровой реестр, рассказал «Известиям» замглавы Минтруда Алексей Скляр. Это позволит, по мнению экспертов, оформлять право на маткапитал вдвое быстрее — в течение семи дней вместо нынешних 15. При этом не исключено, что выписки из реестра станут платными, что может вызвать возмущение граждан.

Выписка вместо сертификата

Минтруд планирует перейти на реестровую модель выдачи сертификатов на материнский капитал, рассказал Алексей Скляр.

Это означает, что родителям перестанут выдавать документ на бланке строгой отчетности. Их право на капитал занесут в специальный реестр, а если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты или МФЦ, пояснил замминистра.

Работа проходит в рамках оптимизации оказания госуслуг и коснется также других процедур, добавил он.

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К началу II квартала 2020 года в ведомственные порядки и приказы должны быть внесены изменения, согласно которым граждане смогут получать услуги полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы — в электронном виде, добавили в пресс-службе Минтруда. Также чиновники намерены сократить список обязательных документов и по возможности запрашивать необходимую информацию в других госорганах самостоятельно.

Сейчас для оформления сертификата на материнский капитал требуются заявление, паспорт и свидетельства о рождении (усыновлении) всех детей. Можно подать их в МФЦ или Пенсионный фонд лично или по почте. Также можно оформить услугу в электронном виде, но оригиналы документов всё равно нужно будет принести в ПФР. Через 15 дней сертификат должен быть готов, его можно получить в отделении или по почте. Пока цифровые госуслуги у родителей не слишком популярны. В прошлом году сертификаты на маткапитал получили 698 тыс. граждан, из них по электронному заявлению — 115 тыс., уточнил Алексей Скляр. В первые месяцы нынешнего года ситуация практически не изменилась: из 151 тыс. заявлений в электронном виде граждане подали только 33 тыс.

По модели, на которую хочет перейти Минтруд, уже работает Росреестр.

Он перестал выдавать бумажные свидетельства о собственности на недвижимость в середине 2016 года — вместо них можно получить выписку из ЕГРН, заплатив госпошлину в размере 250 рублей. Благодаря этому с 2017 года регистрацию прав оформляют за семь дней, а на кадастровый учет ставят за пять. Раньше на обе процедуры требовалось по 10 суток, рассказали в пресс-службе Росреестра. Кроме того, у граждан появилась возможность экстерриториального принципа получения услуг — в любой точке страны независимо от места нахождения объекта недвижимости и заявителя, отметили в ведомстве.

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Достаточно одной недели

Переход на реестровую модель позволит оформлять право на маткапитал за семь дней или даже быстрее, сократив время процедуры практически вдвое, подтвердил «Известиям» директор Центра технологий государственного управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Южаков.

По его мнению, главное удобство новшества даже не в сроках, а в отсутствии необходимости лично подавать документы.

Благодаря реестру маткапитала исчезнет такая распространенная проблема, как получение нового сертификата при утере, порче или краже, отметила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Наталья Залюбовская.

— Это позволит сократить число мошенничеств при использовании материнского капитала, так как, вероятно, доступ к реестру будет открытым, — считает она.

Однако полный переход на новую модель пока невозможен, поскольку в стране еще существуют населенные пункты, в которых отсутствует интернет.
Наталья Залюбовская
доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве

С ней согласна председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По крайней мере на ближайшие пять лет лучше сохранить возможность оформлять и бумажный сертификат наряду с записью в реестре по электронному заявлению, считает она.

— Информированность населения у нас не всегда высокая, и взаимодействие с государством через интернет может вызвать недоверие. А в отдаленных регионах есть люди, у которых нет интернета, и им придется кого-то просить о помощи, — отметила общественница.

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Ирина Волынец также предположила, что выписку из реестра в будущем могут начать выдавать платно.

— Понятно, что деньги вменяемые, но в случае с маткапиталом лучше оставить выписку бесплатной. А то получится, что государство одной рукой деньги дает, а другой забирает, — считает она.

Материнский капитал — мера государственной поддержки семей, в которых родился или был усыновлен второй или последующие дети. Его выплаты начались в 2007 году, после чего программу продлевали дважды. Изначально предполагалось, что она закончится в 2016-м, затем срок перенесли до конца 2018-го, а позднее — до 2021 года.

Как ранее писали «Известия», Минтруд предлагает продлить программу до 2024 года. Вице-премьер Татьяна Голикова не исключает, что государство может начать платить маткапитал уже за первого ребенка.

Анна Ивушкина

Минтруд предложил увеличить материнский капитал
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