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05:32 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляют, как жить без активности в интернете. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, поступившие в распоряжение ТАСС.

Источник: AP 2019

«Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 24% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 27% — что влияние будет крайне слабым, — говорится в исследовании. — Вместе с тем, для 48% это станет серьезным испытанием — с 2017 года (32%) эта доля заметно выросла. 37% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 11% — что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть».

По данным ВЦИОМ, на сегодняшний день доля интернет-пользователей в России довольно высокая — 84% соотечественников с той или иной периодичностью пользуются интернетом.

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При этом 69% выходят в сеть ежедневно, 13% — несколько раз в неделю или месяц и 2% — крайне редко.

Наиболее активную аудиторию составляют молодые люди в возрасте 18−24 (99% пользуются интернетом ежедневно), высокообразованные (78%) и материально обеспеченные (73%), москвичи и петербуржцы, а также жители городов-миллионников (по 78%). Ни к каким интернет-ресурсам не обращаются 16% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18 апреля 2019 года, в нем приняли участие россияне в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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