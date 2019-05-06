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10:56 (мск), источник: ТАСС

Путин отметил большую работу «Волонтеров Победы» в реализации патриотических проектов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам слета победителей Международного конкурса «Послы Победы», который проводит Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Источник: AP 2019

«С глубоким удовлетворением отмечу большую, созидательную работу Всероссийского общественного движения “Волонтеры Победы” — одного из организаторов и вдохновителей нынешнего конкурса. Добровольцы, среди которых представители самых разных возрастов и профессий, активно участвуют в восстановлении памятников погибшим героям и благоустройстве воинских захоронений, в реализации масштабных просветительских, патриотических проектов, в том числе народного шествия “Бессмертный полк”», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что форум благородными задачами и целями объединяет энергичных и неравнодушных людей из многих регионов страны и зарубежных государств, которые гордятся ратной славой отцов и дедов, а также стремятся внести свой личный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Президент пожелал успехов участникам и организаторам конкурса и поздравил с наступающим праздником Днем Победы.

Ежегодно Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке ФГБУ «Роспатриотцентр» и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) проводят всероссийскую кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы. Одним из направлений отбора волонтеров является всероссийский конкурс «Послы Победы». В 2019 году конкурс проводился с 4 февраля по 5 апреля, его победители примут участие в организации ключевых событий празднования Дня Победы в Москве — Парада Победы и шествия «Бессмертного полка».

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