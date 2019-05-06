Вечером в воскресенье, 5 мая потерпел крушение самолет SSJ100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. После вылета из «Шереметьево» он был вынужден вернуться обратно и совершить аварийную посадку. В результате грубой посадки разрушилась одна из стоек шасси, воздушное судно загорелось. По последним данным, погиб 41 человек, всего на борту «Суперджета» находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Источник «Интерфакса» сообщил, что причиной совершения аварийной посадки могли стать множественные отказы радиосвязи и другой электроники после попадания в самолет молнии.
О том, насколько молнии опасны для самолетов и как от них защищены современные лайнеры, АиФ.ru рассказал авиаэксперт, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
«В ряде СМИ появились сообщения, что попадание молнии могло спровоцировать различные повреждения и отказы в работе бортового электронного радиооборудования самолета SSJ100. В целом, исключать такую вероятность нельзя. Но пока эта версия официально не подтверждается, все выводы должно сделать расследование, оно только началось», — заявил Пантелеев.
По словам эксперта, ранее в истории гражданской авиации происходили аварии
В различных случаях, действительно, происходили отказы бортового радиооборудования, обнаруживались повреждения обшивки. Как правило, ничего драматического не происходило.
Пантелеев отмечает, что на современных лайнерах используются специальные технологии защиты. «В целом на современных воздушных судах реализованы системы грозозащиты, которые должны минимизировать риски различного рода отказов и повреждений. Даже в случае, если в самолет попадет молния», — говорит специалист.
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