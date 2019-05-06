14:04 (мск), источник: Playboy
Участники группы Queen оказались богаче британской королевы (намного)
Отдельное спасибо надо сказать Фредди Меркьюри.
Порой считать чужие деньги бывает весьма любопытно. Например, на днях стало известно, что трое музыкантов из легендарной
Стоит отметить, что в этом году каждый из участников бэнда заработал по 33 миллиона долларов. Причем ключевым фактором их успеха стал недавно вышедший фильм «Богемская рапсодия» про бывшего лидера группы Фредди Меркьюри. Напомним, что на последней церемонии вручения премии «Оскар» эта картина получила целых четыре статуэтки.
Кстати, немалый доход эта лента принесла и бывшей девушке Меркьюри — Мэри Остин. Еще в январе этого года стало известно, что она получит примерно 19% от прибыли фильма. В своем посмертном завещании Меркьюри оставил ей право получать 50% доходов от всех произведений, связанных с его именем. Причем после смерти родителей музыканта ее доля увеличилась до 75%.
Однако несмотря на ошеломительный успех группы Queen, некоторые музыкальные критики не совсем положительно отзываются о ее творчестве. Так, в прошлом году был составлен рейтинг самых лучших и худших