Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский совершенно в новом тоне заговорил о РФ
МАЗ начал принимать заказы на конкурента «Газели»
Светлана Бондарчук показала детские снимки «особенной» дочки
Total black: Пелагея в стильном наряде снялась на фоне Кремля
Россияне бросились скупать загородное жилье
255 лет Смольному: как готовили фрейлин и покладистых жен5 мая 1764 года Екатерина II подписала указ об образовании новых образовательных учреждений. Тогда же появился Смольный - первое женское учебное заведение в России
СМИ сообщили о подготовке Меган Маркл к искусственным родам
Родителям упростили оформление билетов на поезда для младенцев
Капитан "Что? Где? Когда?" спасся из горящего лайнера в Москве
Очевидцы в Шереметьево о первых минутах после ЧП
Фигуристка: У Тутберидзе тренируются со сломанными пальцами
В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»
«Знаю, что не идеальна»: история похудения на 40 кг
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли
МАЗ начал принимать заказы на конкурента «Газели»
Запорожский автозавод: шансов на спасение нет
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Россияне бросились скупать загородное жилье
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
10Скончалась Элина Быстрицкая
14:04 (мск), источник: Playboy

Участники группы Queen оказались богаче британской королевы (намного)

Отдельное спасибо надо сказать Фредди Меркьюри.

Источник: AP 2019

Порой считать чужие деньги бывает весьма любопытно. Например, на днях стало известно, что трое музыкантов из легендарной рок-группы Queen оказались богаче самой королевы Великобритании, Елизаветы II. Об этом факте сообщило издание The Sunday Times.

Таким образом, совокупное состояние Роджера Тейлора, Джона Дикона и Брайана Мэя оценили в 586 миллионов долларов, а состояние королевы — в 487 миллионов. Даже несмотря на то, что трое против одного — это не совсем честно, факт остается весьма примечательным.

Стоит отметить, что в этом году каждый из участников бэнда заработал по 33 миллиона долларов. Причем ключевым фактором их успеха стал недавно вышедший фильм «Богемская рапсодия» про бывшего лидера группы Фредди Меркьюри. Напомним, что на последней церемонии вручения премии «Оскар» эта картина получила целых четыре статуэтки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Queen нашла в России вторую молодость

Кстати, немалый доход эта лента принесла и бывшей девушке Меркьюри — Мэри Остин. Еще в январе этого года стало известно, что она получит примерно 19% от прибыли фильма. В своем посмертном завещании Меркьюри оставил ей право получать 50% доходов от всех произведений, связанных с его именем. Причем после смерти родителей музыканта ее доля увеличилась до 75%.

Однако несмотря на ошеломительный успех группы Queen, некоторые музыкальные критики не совсем положительно отзываются о ее творчестве. Так, в прошлом году был составлен рейтинг самых лучших и худших рок-исполнителей за все время существования жанра. Группа Queen оказалась на предпоследней строчке в списке, как самая переоцененная в истории поп-музыки.

 Скандалы и сенсации чемпионатов мира: от фашиста Муссолини до французских поцелуев
Горячие девушки Зеленого континента: 16 соблазнительных австралиек
У следствия возникли вопросы к пилотам Superjet 100
Пассажиры «Суперджета» рассказали о случившемся на борту
Глава МИД Украины отказался работать с Зеленским
ВЦИОМ: около половины россиян не может жить без интернета
Авиаэксперт назвал возможную причину катастрофы SSJ-100
Кокорин высказался о чемпионстве «Зенита» перед заседанием суда
Спорт
В Питере — пять. Как «Зенит» стал пятикратным чемпионом России Ключевые факторы, позволившие Сергею Семаку в первый же год работы в клубе на посту главного тренера добиться такого успеха
Hi-Tech
Американские военные сбили ракету лазером Будущее уже здесь.
Авто
На Украине ликвидируют легендарный автомобильный завод Запорожский автомобилестроительный завод, несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает своё имущество
Кино
Бузова, Барановская, Бородина: как прошел фестиваль «Жара» В Объединенных Арабских Эмиратах прошло популярное музыкальное шоу
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Популярные темы на «Детях»
Тopт... 359
Сколько стоит отдых на пляже? 350
Шереметьево. 214
Злобные комментарии 180
Леди
Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии Пара устроила себе романтический отпуск
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь