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16:48 (мск), источник: Дети Mail.ru

Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями

У королевы Елизаветы II появился еще один правнук.

34-летний принц Гарри и его 37-летняя супруга Меган Маркл впервые стали родителями: у королевской пары родился сын. Об этом сообщил официальный инстаграм герцога и герцогини Сассекских.

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В публикации говорится:

Их королевское величество герцог и герцогиня Сассекские с радостью объявляют о рождении ребенка! Пара благодарит всех, кто поддерживал их в это особенное для них время.

Счастливое событие произошло утром 6 мая 2019 года. Вес новорожденного составил 3 килограмма 260 граммов. Принц Гарри сопровождал супругу в больницу и присутствовал на родах.

Пока имя ребенка и другие подробности родов не сообщаются. Отмечается, что герцогиня и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо.

Напомним, о беременности Меган официально объявили в середине октября 2018 года. Для Маркл, как и для ее мужа, этот ребенок стал первым. Меган и Гарри начали встречаться в 2016 году, а через год объявили о помолвке. Свадьба состоялась 19 мая 2018 года. Первенец пары — седьмой в очереди на британский престол.

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