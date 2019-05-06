Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Началась драка: пассажир рассказал о произошедшем после трагедии
МАЗ начал принимать заказы на конкурента «Газели»
Юлия Барановская хочет стать мамой в четвертый раз
Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево: что известно
Города, которые сводят с ума. Что с ними не так?
Жители Донбасса рассказали, зачем им российское гражданство Гражданство РФ смогут получить и те украинцы, которые родились и постоянно проживали в Крыму
Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями
Юлия Барановская хочет стать мамой в четвертый раз
Мужчина поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер
Ученые уличили во лжи популярную инстаграм-блоггера
“Это была не молния”: летчик назвал причину возгорания SSJ -100
«Я тащила людей за воротник»: стюардесса о пожаре
Очаровательная Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии
Total black: Пелагея в стильном наряде снялась на фоне Кремля
Знаменитый режиссер пожаловалась на жертв трагедии в Шереметьево
Командир сгоревшего SSJ100 о хронологии катастрофы
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Фоторепортажи
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
12Первая встреча лидеров России и КНДР
20:10 (мск), источник: ТАСС

Открытие форума «Таврида» состоится 12 мая в Судаке

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» состоится в воскресенье, 12 мая, в Судаке. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба проекта.

Источник: РИА "Новости"

В этом году форум проходит в пятый раз и носит название «Таврида 5.0». Открытие пройдет в формате праздничного концерта и презентации проекта.

«Мероприятие начнется с барабанного шоу на городской набережной, которое перейдет в открытие на центральной площади Судака. Зрителей и участников события ждут танцевальный флешмоб, салют, выступления выпускников форума “Таврида”, а также хедлайнеров — ST и Гузель», — говорится в релизе.

Новость
Путин призвал избегать крайностей с запретами в культуре, в том числе в части рэпа

В этом году проект «Таврида» пройдет в новом формате. Он «разросся до арт-кластера», в который теперь входят форум и фестиваль творческих комьюнити «Таврида — ARTRUSSIA», ведется строительство стационарного образовательного центра. Также проект сменил площадку: теперь он будет проводиться в бухте Капсель, а не на Бакальской косе, как прежде.

По словам руководителя проекта Сергея Першина, форум в этом году продлится с 11 мая (дата заезда) по 5 октября, тогда как в предыдущие годы он шел полтора месяца.

«На 15 сменах мы соберем талантливых архитекторов, урбанистов, художников, дизайнеров, актеров и режиссеров, клипмейкеров, комедиантов, поэтов и реперов, танцоров и хореографов, представителей народного творчества и уличного искусств и многих других — в общем, всех, кто является профессионалом арт-индустрии», — приводятся его слова в релизе.

 Думаю, в самолет ударила молния- пассажир самолета Sukhoi Superjet 100
Она вышла замуж по заданию разведки, но брак оказался счастливым
СКР завершил следственные действия на месте крушения SSJ 100
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Прокурор запросила в суде реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Лавров подвел итоги встречи с госсекретарем США
Бывший чемпион «Формулы-1» рассказал о неуважении Шумахера
Саакашвили вернется на Украину, а потом поедет «спасать Грузию»
Спорт
Кто лишний в сборной? Оставят ли Капризова с Овечкиным? Последние вопросы по составу сборной России на чемпионат мира по хоккею
Hi-Tech
Астероидный армагеддон — как это будет? Ученые рассказали о последствиях.
Авто
Mercedes начал выпуск совершенно нового кроссовера Mercedes-Benz начал серийное производство кроссовера EQC — это первая модель нового «электрического» суббренда EQ
Кино
Бузова, Барановская, Бородина: как прошел фестиваль «Жара» В Объединенных Арабских Эмиратах прошло популярное музыкальное шоу
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Дети
Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями У королевы Елизаветы II появился еще один правнук
Леди
Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии Пара устроила себе романтический отпуск
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь