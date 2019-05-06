Открытие форума «Таврида» состоится 12 мая в Судаке

В этом году форум проходит в пятый раз и носит название «Таврида 5.0». Открытие пройдет в формате праздничного концерта и презентации проекта.
«Мероприятие начнется с барабанного шоу на городской набережной, которое перейдет в открытие на центральной площади Судака. Зрителей и участников события ждут танцевальный флешмоб, салют, выступления выпускников форума “Таврида”, а также хедлайнеров — ST и Гузель», — говорится в релизе.
В этом году проект «Таврида» пройдет в новом формате. Он «разросся до арт-кластера», в который теперь входят форум и фестиваль творческих комьюнити «Таврида — ARTRUSSIA», ведется строительство стационарного образовательного центра. Также проект сменил площадку: теперь он будет проводиться в бухте Капсель, а не на Бакальской косе, как прежде.
По словам руководителя проекта Сергея Першина, форум в этом году продлится с 11 мая (дата заезда) по 5 октября, тогда как в предыдущие годы он шел полтора месяца.
«На 15 сменах мы соберем талантливых архитекторов, урбанистов, художников, дизайнеров, актеров и режиссеров, клипмейкеров, комедиантов, поэтов и реперов, танцоров и хореографов, представителей народного творчества и уличного искусств и многих других — в общем, всех, кто является профессионалом арт-индустрии», — приводятся его слова в релизе.