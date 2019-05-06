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17:57 (мск), источник: Playboy

Как соцсети влияют на отношения? 4 главных эффекта, обнаруженных учеными

Зависимость — далеко не единственный из них.

Источник: CC0/StockSnap
Новость
Девушка снова влюбила в себя бывшего бойфренда, после того, как он потерял память

Хотя социальные медиа открывают множество возможностей, когда дело доходит до новых знакомств, но они также привнесли в романтические отношения и массу новых проблем и нюансов.

Если она не опубликовала твое фото в соцсети, значит ли это, что она встречается и с другими парнями? Она когда-нибудь бросит тебя ради одного из сотен мужчин, которые постоянно комментируют ее фотографии в инстаграме? И с кем она вообще постоянно чатится? Наверняка у тебя хотя бы раз промелькнул в голове один из этих вопросов.

Мы вовсе не хотим сказать, что нужно срочно удалить все аккаунты, пока они не разрушили любовь всей твоей жизни, мы просто хотим дать некоторые цифры о том, как социальные сети могут влиять на романтические отношения.

1. Пост с любимым человеком в «особенный» день делают более 80% пользователей инстаграма

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Согласно опросу, проведенному компанией Adobe в начале этого года, 84% пользователей инстаграма из числа миллениалов, состоящих в отношениях, планировали опубликовать что-то связанное с их возлюбленным (возлюбленной) в День Святого Валентина.

Этот же опрос показал, что 1 из 4 миллениалов-пользователей инстаграма проводит по крайней мере 30 минут в день, фотографируя свою подругу или друга во время отпуска.

2. Частое использование соцсетей приводит к усилению чувства ревности и снижению качества отношений

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Ты, вероятно, догадываешься об этом и без всякой статистики, но мы все равно приведем некоторые цифры. Небольшой опрос 205 пользователей фейсбука, опубликованный в журнале Psychology Today, показал, что чем больше времени пользователь проводит в популярной соцсети, тем больше вероятность того, что его отношения закончатся расставанием.

Конечно, это было очень небольшое исследование, но твой собственный опыт, вероятно, не мешает в это поверить. Если твоя подруга (или ты сам) заняты просмотром видео на ютьюбе вместо того, чтобы проводить время со своей половинкой, или тем еще хуже — флиртом с кем-то из старых знакомых в мессенджере, то исход будет весьма предсказуем.

3. Увеличение пользованием смартфоном также приводит к снижению качества отношений

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Одно исследование, проведенное Эссекским университетом, показало, что простое присутствие мобильного телефона поблизости (независимо от того, пользуешься ты им или нет) может снизить ощущение близости с другим человеком.

Как и чем может навредить спокойно лежащий смартфон, остается только догадываться. Но, может быть, тебе стоит попробовать оставлять свой телефон на зарядке в другой комнате, когда к тебе придет девушка. Или, по крайней мере, держать его вне поля зрения во время вашего следующего совместного ужина.

4. Прекращать общаться с бывшей — это правильный выбор (так говорит наука)

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Удаление из друзей бывших после разрыва сегодня становится менее драматичным и все более привычным, а статистика поддерживает такое поведение как лучший метод снижения болезненности процесса расставания.

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Так, исследования Университета Брунеля показали, что отслеживание обновлений в фейсбуке бывшей может значительно снизить шансы в ближайшее время начать новые отношения, что в свою очередь усиливает переживания, связанные с разрывом, и в некоторой степени мешает личностному росту.

Опять же мы уверены, что тебе не нужно научное подтверждение, чтобы поверить в это, но об этом хорошо бы вспомнить, когда в следующий раз ты обнаружишь, что оправдываешься перед своими друзьями, почему все еще не отписался от своей бывшей в инстаграме. Поверь нам, она найдет способ связаться с тобой, если понадобится, но, скорее всего, тебе же будет лучше, если она этого не сделает!

И да, надеемся, что вся эта информация не заставит тебя выбросить свой телефон вместе со смартфоном подруги. Просто не забывайте о том, что реальная жизнь и отношения важнее и круче виртуальных развлечений, и все у вас будет в шоколаде!

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