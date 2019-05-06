17:57 (мск), источник: Playboy
Как соцсети влияют на отношения? 4 главных эффекта, обнаруженных учеными
Зависимость — далеко не единственный из них.
Хотя социальные медиа открывают множество возможностей, когда дело доходит до новых знакомств, но они также привнесли в романтические отношения и массу новых проблем и нюансов.
Если она не опубликовала твое фото в соцсети, значит ли это, что она встречается и с другими парнями? Она
Мы вовсе не хотим сказать, что нужно срочно удалить все аккаунты, пока они не разрушили любовь всей твоей жизни, мы просто хотим дать некоторые цифры о том, как социальные сети могут влиять на романтические отношения.
Согласно опросу, проведенному компанией Adobe в начале этого года, 84% пользователей инстаграма из числа миллениалов, состоящих в отношениях, планировали опубликовать
Этот же опрос показал, что 1 из 4
Ты, вероятно, догадываешься об этом и без всякой статистики, но мы все равно приведем некоторые цифры. Небольшой опрос 205 пользователей фейсбука, опубликованный в журнале Psychology Today, показал, что чем больше времени пользователь проводит в популярной соцсети, тем больше вероятность того, что его отношения закончатся расставанием.
Конечно, это было очень небольшое исследование, но твой собственный опыт, вероятно, не мешает в это поверить. Если твоя подруга (или ты сам) заняты просмотром видео на ютьюбе вместо того, чтобы проводить время со своей половинкой, или тем еще хуже — флиртом с
Одно исследование, проведенное Эссекским университетом, показало, что простое присутствие мобильного телефона поблизости (независимо от того, пользуешься ты им или нет) может снизить ощущение близости с другим человеком.
Как и чем может навредить спокойно лежащий смартфон, остается только догадываться. Но, может быть, тебе стоит попробовать оставлять свой телефон на зарядке в другой комнате, когда к тебе придет девушка. Или, по крайней мере, держать его вне поля зрения во время вашего следующего совместного ужина.
Удаление из друзей бывших после разрыва сегодня становится менее драматичным и все более привычным, а статистика поддерживает такое поведение как лучший метод снижения болезненности процесса расставания.
Так, исследования Университета Брунеля показали, что отслеживание обновлений в фейсбуке бывшей может значительно снизить шансы в ближайшее время начать новые отношения, что в свою очередь усиливает переживания, связанные с разрывом, и в некоторой степени мешает личностному росту.
Опять же мы уверены, что тебе не нужно научное подтверждение, чтобы поверить в это, но об этом хорошо бы вспомнить, когда в следующий раз ты обнаружишь, что оправдываешься перед своими друзьями, почему все еще не отписался от своей бывшей в инстаграме. Поверь нам, она найдет способ связаться с тобой, если понадобится, но, скорее всего, тебе же будет лучше, если она этого не сделает!
И да, надеемся, что вся эта информация не заставит тебя выбросить свой телефон вместе со смартфоном подруги. Просто не забывайте о том, что реальная жизнь и отношения важнее и круче виртуальных развлечений, и все у вас будет в шоколаде!