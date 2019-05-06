Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский сделал заявление в связи с катастрофой в Шереметьево
МАЗ начал принимать заказы на конкурента «Газели»
Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями
«Знаю, что не идеальна»: история похудения на 40 кг
Города, которые сводят с ума. Что с ними не так?
В Шереметьеве погиб 41 человек 41 человек погиб в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево
Фото Боярской с 5-месячным сыном растрогало сеть
Рождение сына вместо третьей дочки стало сюрпризом для родителей
Бузова, Барановская, Бородина: как прошел фестиваль «Жара»
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой
“Это была не молния”: летчик назвал причину возгорания SSJ -100
«Я тащила людей за воротник»: стюардесса о пожаре
«Знаю, что не идеальна»: история похудения на 40 кг
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли
МАЗ начал принимать заказы на конкурента «Газели»
Запорожский автозавод: шансов на спасение нет
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Фоторепортажи
25Полководцы победы: «При параде»
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
18:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Звезда «Игры престолов» объяснила неожиданную секс-сцену в новой серии

Актриса Гвендолин Кристи дала интервью изданию Entertainment Weekly, в котором рассказала о судьбе своей героини Бриенны Тарт в восьмом сезоне сериала «Игра престолов» и прокомментировала неожиданную секс-сцену, показанную в последней, четвертой серии.

Источник: AP 2019

Далее следуют спойлеры к четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов».

Читайте также
В Джоне Сноу узнали персонажа русских сказок

«Мне казалось, было важно увидеть момент, как Бриенна принимает это решение. Бриенна — девственница. Насколько мы знаем, раньше она не состояла в романтических или сексуальных отношениях. В книгах этот персонаж спит в своих доспехах, чтобы защитить себя. Важно, что она решила исследовать жизнь в таком ключе и получить подобный опыт», — сказала артистка.

Комментируя сцену секса между Бриенной Тарт и Джейме Ланнистером, она также назвала важным то, что их отношения складывались через бой, в связи с чем они полностью друг другу доверяют.

Кристи также призналась, что перед съемками получила сообщение от своего коллеги по сцене Николая Костер-Вальдау с хохочущим эмодзи. При этом он попросил ее не смеяться во время работы над эпизодом и быть профессионалкой.

По мнению актрисы, неожиданный сюжетный поворот сделал ее персонажа более глубоким. «Это дает возможность исследовать все элементы ее жизни. Она не просто женщина, которая может невероятно хорошо бороться и которой больше ничего не нужно. Она женщина, она человек, она блестяще сражается, но при этом у нее есть потребность в общении и чувственной любви», — добавила Кристи.

 Россиян могут оставить без яиц
Порошенко вызвали на допрос
У следствия возникли вопросы к пилотам Superjet 100
Бывшие пилоты прокомментировали крушение самолета «Аэрофлота»
Прокурор запросила в суде реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Глава МИД Украины отказался работать с Зеленским
Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
В России могут создать единый реестр населения
Спорт
В Питере — пять. Как «Зенит» стал пятикратным чемпионом России Ключевые факторы, позволившие Сергею Семаку в первый же год работы в клубе на посту главного тренера добиться такого успеха
Hi-Tech
Астероидный армагеддон — как это будет? Ученые рассказали о последствиях.
Авто
Mercedes начал выпуск совершенно нового кроссовера Mercedes-Benz начал серийное производство кроссовера EQC — это первая модель нового «электрического» суббренда EQ
Кино
Бузова, Барановская, Бородина: как прошел фестиваль «Жара» В Объединенных Арабских Эмиратах прошло популярное музыкальное шоу
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Тopт... 367
Шереметьево. 247
Страшно летать, девочки 221
о подростках 209
Леди
Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии Пара устроила себе романтический отпуск
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь