19:59 (мск), источник: Чердак
Красноярские ученые раскритиковали космическую диету NASA
Оказалось, что ряд требований агентства по снабжению людей в космосе нужными витаминами и микроэлементами почти невозможно выполнить.
Чтобы долететь до далеких небесных тел с минимальным расходом топлива, нужно
Пребывание на другой планете — при том, что «окна» для перелетов Земля—Марс открываются раз в два года, — и еще девять месяцев в пути означают, что запас продовольствия на космическом корабле должен быть достаточно большим и очень питательным. Его не очень практично везти с Земли, поэтому инженеры довольно давно придумывают проекты перевода корабля на частичное самообеспечение за счет гидропоники и ей подобных элементов замкнутого снабжения.
Однако отбирать культуры для разведения в условиях космического корабля нужно очень тщательно, ведь количество растений, которые можно выращивать с помощью гидропоники, относительно невелико, запасы мясных продуктов тоже ограничены, поскольку их в невесомости пополнять крайне сложно.
Чтобы точно выяснить наиболее простой и оптимальный вариант диеты космонавтов во время дальних полетов, исследователи из Института биофизики Сибирского отделения РАН смоделировали, какое количество различных веществ поступает в организм человека при разном наборе базовых продуктов питания, которые можно получить в космосе.
В ходе работы исследователи учли 46 потенциальных источников пищи: злаковые, овощные, масличные и бобовые культуры, ягоды, грибы, мясо курицы и улиток.
Растительные культуры и улиток в принципе возможно выращивать в замкнутых пространствах (и это уже подтверждено в экспериментах), но такие продукты как молоко, сахар, курятина и ряд других проще всего будет брать с собой с Земли.
Ученые также обратили внимание, что во всех вариантах меню, которые они перебрали, нарушались требования NASA к диете астронавтов.
Впрочем, авторы работы отмечают, что и сегодня на МКС нормы NASA фактически не выполняются: и космонавты, и астронавты получают с пищей по 21 миллиграмму железа в сутки. Причем, по мнению исследователей, это величина некритическая и к заметному росту риска для здоровья она не приводит.
Более сложная ситуация, согласно моделированию «космической» диеты, сложится с витаминами. Например, в существующих условиях в организм космических путешественников не получится доставлять витамины B5 и D только с одной едой. По всей видимости, здесь не обойтись без заранее запасенных витаминов в таблетках.
Другой проблемой «пайка NASA» оказалась его чрезмерная регламентированность. Суточное потребление омега-6 жирных кислот, витаминов и ряда микроэлементов в нем строго фиксировано. На практике выдержать нужные дозы каждый день практически невозможно — для этого астронавт должен съедать слишком большие дозы продуктов. При этом вместе с ними он получал бы избыточное количество жирных кислот, что NASA считает вредным для здоровья. Эту проблему можно решить, сделав суточные минимальные и максимальные границы таких веществ более гибкими.
Сейчас создание замкнутых систем по выращиванию продуктов питания в космосе остается перспективной задачей.
То есть выращивать растения для еды на Марсе, вероятно, придется на местных грунтах, однако только часть исследованных культур может расти на аналоге марсианского реголита.