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22:20 (мск), источник: ТАСС

В России начали действовать новые правила диспансеризации и профосмотров

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/ — Россияне с 18 лет смогут, в частности, раз в год пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года.

Источник: РИА "Новости"

Новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров, разработанный Минздравом и утвержденный Минюстом 25 апреля, вступил в силу 6 мая. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

«Новый порядок проведения профилактических осмотров и диспансеризации вступил в силу 6 мая», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

Теперь россияне с 18 лет раз в год смогут пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года.

Раз в три года можно пройти диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкоскрининги для разных возрастов. Кроме того, в соответствии с новым порядком, отдельная дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Россияне старше 40 лет получили возможность проходить диспансеризацию ежегодно.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву внести в правительство проект нормативного правового акта «об объявлении проведения в 2019—2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения».

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