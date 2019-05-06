В России начали действовать новые правила диспансеризации и профосмотров

Новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров, разработанный Минздравом и утвержденный Минюстом 25 апреля, вступил в силу 6 мая. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
«Новый порядок проведения профилактических осмотров и диспансеризации вступил в силу 6 мая», — говорится в ответе на запрос ТАСС.
Теперь россияне с 18 лет раз в год смогут пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года.
Раз в три года можно пройти диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкоскрининги для разных возрастов. Кроме того, в соответствии с новым порядком, отдельная дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Россияне старше 40 лет получили возможность проходить диспансеризацию ежегодно.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву внести в правительство проект нормативного правового акта «об объявлении проведения в 2019—2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения».