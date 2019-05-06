22:38 (мск), источник: Коммерсантъ
В пензенских школах запретили носить религиозную одежду
По требованию прокуратуры Октябрьского района Пензы в 20 школах города ученикам запретили носить религиозную одежду. Как сообщили в
В прокуратуре пояснили, что в образовательных учреждениях не был установлен прямой запрет на ношение такой одежды, хотя федеральное законодательство закрепляет принцип светского образования и «не предусматривает возможность граждан реализовывать свое право исповедовать религию в образовательных учреждениях».
«С целью соблюдения основополагающих принципов противодействия экстремистской деятельности, а также прав и свобод несовершеннолетних в адрес директоров этих школ прокурор района внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Положения о требованиях к внешнему виду учащихся приведены в соответствие с требованиями законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц», — отметили в облпрокуратуре.
Сергей Петунин, Саратов
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