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22:38 (мск), источник: Коммерсантъ

В пензенских школах запретили носить религиозную одежду

По требованию прокуратуры Октябрьского района Пензы в 20 школах города ученикам запретили носить религиозную одежду. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, речь идет в том числе о хиджабах, специальных головных уборах и одежде с особыми атрибутами и символикой.

Источник: AP 2019

В прокуратуре пояснили, что в образовательных учреждениях не был установлен прямой запрет на ношение такой одежды, хотя федеральное законодательство закрепляет принцип светского образования и «не предусматривает возможность граждан реализовывать свое право исповедовать религию в образовательных учреждениях».

«С целью соблюдения основополагающих принципов противодействия экстремистской деятельности, а также прав и свобод несовершеннолетних в адрес директоров этих школ прокурор района внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Положения о требованиях к внешнему виду учащихся приведены в соответствие с требованиями законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц», — отметили в облпрокуратуре.

Сергей Петунин, Саратов

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