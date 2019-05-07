Почему китайцев так много? Либо жители КНР захватят планету, либо… исчезнут

Сразу стоит учесть, что китайская цивилизация — одна из первых, образовавшихся на Земле. Древнеегипетской нации больше нет, вавилонян тоже, а вот китайцы вполне себе существуют больше пяти тысяч лет. Скажем, во время знаменитого крестьянского восстания «жёлтых повязок» против династии Хань во II—III вв. н.э. только одних повстанцев насчитывалось 2 миллиона человек, а в целом в Китае тогдашнего времени проживало 100 (!) миллионов народу. И вот интересный вопрос — почему именно китайцы размножаются с такой космической скоростью? Ведь и в античной, и в средневековой Европе тоже имели в семьях по 10 детей, но население так серьёзно не увеличивалось.
Конвейер с наложницами
Рецепт прост — китайцы всех переплюнули.
В среднем, в стандартной семье Поднебесной рождалось 20 отпрысков, и это у бедных крестьян — люди побогаче, включая купцов и чиновников, имели несколько жён и десятки (если не сотни) наложниц. Достаточно сказать, что число «сексуальной обслуги» императора упомянутой династии Хань состояло из 700−900 (!) девушек, которые регулярно рожали детей.
В Западной Европе в бедных семьях младенцев иногда убивали или оставляли у порогов женских монастырей, поскольку малюток нечем было кормить. В Китае детей в древности рожали методом «конвейера», целенаправленно — вдруг из двух десятков отпрысков хоть один да выбьется «в люди», обеспечит родителей-бедняков в старости.
На удивление, и жили в тогдашней Поднебесной куда больше, чем в Европе в «тёмные века»: стоит вспомнить короля Франции Филиппа IV, умершего в 46 лет, его сына Людовика X, скончавшегося в 27 лет, Филиппа V, отправившегося на тот свет в 29 лет, и Карла IV — его положили в гроб в 34 года. Пища небогатых китайцев всегда являлась в основном растительной, а не мясной, и это позволяло им доживать примерно до 60 лет, что по тем временам исчислялось, как сейчас сто двадцать.
Единственной проблемой при таком безумном количестве народа была сама еда. Вспышки голода в Китае случались куда чаще, чем в Европе. Например, последним разразился так называемый «Великий Голод» в 1958—1961 гг. — в результате просчётов правительства Мао Цзэ-дуна в посевах риса умерло 36 миллионов человек. Интересно, но такие вещи и удерживали китайцев в древности и средние века от серьёзных военных экспансий — как отойти от главных рек, дающих рису воду, и идти в походы неизвестно куда, вдруг всё войско умрёт от недостатка питания?
Размножают народ специально?
Впрочем, существует множество конспирологических версий — дескать, число китайцев специально завышено: в 2, или даже в 3 (!) раза.
Сбежавший на Тайвань бывший президент Китая Чан Кай-ши в 1962 году заявил: «коммунисты завышают количество китайцев, чтобы весь мир боялся китайской армии».
На деле, как убеждён Чан-Кайши, в стране живёт не более 400 миллионов человек. Схожего мнения придерживается и российский специалист по Китаю Кирилл Лотков, заявляя: мол, КНР — страна закрытая, независимых подсчётов в её истории никогда не было, какие цифры они захотят, такие себе и «нарисуют». Согласно высказываниям Лоткова, огромное население нужно Китаю для давления на соседей, ибо сам факт, что китайцев полтора миллиарда сам по себе звучит пугающе: поэтому не следует верить на слово. Эти же предположения высказал публицист из Латвии Сергей Васильев, приведя данные — в США в год собирают 485 тонн зерна, и этого достаточно для пропитания 300 миллионов человек, а в Китае — 546 миллионов тонн зерна. Как же китайцы до сих пор не умрут с голоду? Правда, стоит заметить, что жители Китая едят в основном как раз-таки не хлеб, а рис. Другие сторонники «теории заговора» указывают — даже после войны с Японией (1937−1945), где Китай потерял 30 миллионов человек, его население, согласно статистике, вдруг увеличилось на 60 миллионов! В общем, проверить это невозможно, слухи неизбежны.
Крестьяне, налоги и свиньи
Теперь относительно мысли, как прокормить такую прорву людей. В данный момент у Китая это удаётся относительно неплохо. Большинство крупных сельскохозяйственных угодий сосредоточено в устьях таких рек, как Хуанхэ и Янцзы. Уже в конце восьмидесятых Китай, до этого закупавший продовольствие за границей, начал экспортировать еду — в последние годы СССР все помнят тушёнку «Великая Стена». Пока огромная страна не насытилась, до начала двухтысячных годов действовал жёсткий приказ — крестьянам запрещалось переселяться в города. Они должны были жить в деревнях, и производить нужные государству продукты.
Сейчас, если фермер разводит свиней, он три года не платит государству налог — и может получить беспроцентный кредит на своё производство: Китай подходит к еде очень внимательно. Ведь случись хоть что-то — в гигантском государстве начнётся голод, а это, мягко говоря, будет катастрофа.
«Нам лучше перепроизводство, чем дефицит» — не скрывают китайские коммунисты.
Правда, разбогатев, Китай в последнее время стал отходить от этих принципов, и уже понемножку закупает рис во Вьетнаме и Таиланде. К чему это приведёт — станет видно. Только сейчас КНР начала производить качественные продукты, до этого еда была несколько грубовата — ведь главное было просто накормить миллиард с лишним людей.
Штраф за второго ребёнка
Другая версия, «пострашнее» — китайцев может быть не меньше, а… больше. Да-да. Дело в том, что в 1979—2015 гг. в Китае во имя ограничения рождаемости действовала утверждённая Компартией политика — «Одна семья — один ребёнок». Если какая-то пара осмеливалась завести второго ребёнка, ей следовало заплатить штраф — от 4 до 8 среднегодовых (!) зарплат, в зависимости от региона. Это стало привилегией лишь богатых людей.
В результате, по некоторым подсчётам, в Китае якобы имеются от 100 до 300 (!) миллионов «незаконнорожденных детей», которые скрывались своими нищими родителями, чтобы не «попасть» на штраф.
Они не ходили в детский сад, не учились в школах. Их судьба была однозначна — пополнить ряды гастарбайтеров, за копейки выполняющих тяжёлую работу в мегаполисах КНР — таких, как Шанхай, Гуанчжоу, Пекин и Шэнчжэнь. Если верить конкретно в этот вариант, то становится попросту страшно — ведь такими темпами размножения китайцы скоро и вовсе займут весь мир.
Тем не менее, официальная точка зрения правительства КНР иная. Население Китая стареет, там некому станет работать, и страна может утратить статус «всемирной фабрики». Именно поэтому в 2015-м году китайцам разрешили заводить двух детей на семью. 2 января 2019 года газета South China Morning Post сообщила сенсацию — в прошлом году население Китая впервые сократилось за 1 миллион 27 тысяч человек. Почему? Женщин в КНР существенно меньше, чем мужчин, а многие молодые пары не спешат обзаводиться детьми — ведь здравоохранение платное, учёба тоже, игрушки и детская одежда стоят немалых денег.
«Раньше Китай угрожал всему миру своим населением, а теперь он внезапно начнёт вымирать» — кисло сказал мне в личной беседе один из китайских бизнесменов. Это, конечно, чересчур паническая точка зрения. Хотя и в самом деле — по поводу количества китайцев на планете уже не знаешь, что и думать.